¿Qué leen los deportistas navarros?

PAMPLONA – No son todos los que están, ni están todos los que son, pero ésta es una humilde muestra del criterio y las preferencias literarias de una nutrida representación del deporte navarro. Porque hoy se celebra el Día del Libro, festejo que llega en una peculiar situación de confinamiento en la que son muchos los que apuestan por la lectura para matar el tiempo, cultivarse, divertirse e incluso abandonar el encierro durante unos instantes dejando volar la imaginación, como hace la atleta navarra Maitane Melero con la obra Sin retorno, de la periodista pamplonesa Susana Rodríguez Lezáun. "Es lo más cercano que puedo estar ahora de pasear por las calles de Pamplona o sitios de Navarra", admite.

No le falta razón y es la prueba de que hay vida más allá del teletrabajo, las labores domésticas, el cuidado de los hijos, el aplauso de las ocho y las series, películas y documentales de plataformas de pago como Netflix, HBO y Filmin, por citar tres de las que más usuarios acumulan. Leer es un placer y así lo demuestran los 27 representantes del deporte navarro (nacidos o afincados en esta tierra o enrolados en las filas de equipos de la comunidad) que han accedido a responder al cuestionario planteado por este periódico y en el que revelan cuál es su libro favorito y el que reposa ahora en su mesilla. Incluso algunos de ellos se lanzan a revelar otras últimas lecturas, así como a hacer recomendaciones para quien esté en disposición de aceptarlas. Un cúmulo de obras que van desde la temática deportiva, hasta la financiera, pasando por la novela negra y también la histórica, así como por ensayos y títulos de autoayuda. Un buen compendio del que tomar nota para los indecisos.

Los criterios de selección de los participantes en la encuesta han tenido que ver con encontrar una mezcla lo más homogénea posible entre hombres y mujeres y también entre diferentes modalidades deportivas, así como la letra del apellido de los sondeados, desde la A hasta la Z, hasta completar el abecedario. En definitiva, la opinión de casi una treintena de deportistas navarros, con el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, a la cabeza de un nutrido grupo de atletas y jugadores de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y de otras disciplinas individuales, como el patinaje, el pádel o la pelota (aunque antes del confinamiento se estaba disputando el Parejas). Realidad y ficción se mezclan en las preferencias de los encuestados, que pocas veces se repiten entre sí demostrando gustos tan diferentes como válidos e interesantes.

Arrasate

JAGOBA Arrasate

Entrenador de Osasuna (Fútbol)

La obra favorita del técnico rojillo es La paradoja, de James C. Hunter, "un libro sobre la esencia del liderazgo en el que se juntan en un seminario varias personas con cargos potentes que no atraviesan su mejor momento empresarial o personal", explica Arrasate, que revela que el último libro que ha leído es El masajista de almas, del coach navarro Josetxo Vizcay.

García

Unai García

Jugador de Osasuna (Fútbol)

El central rojillo está leyendo Ofrenda a la tormenta, "el último de la trilogía de Dolores Redondo". Y no se queda con un libro favorito, sino con cuatro: "De suspense, con La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joël Dicker, y El psicoanalista, de John Katzenbach. De novela histórica, con Los pilares de la tierra, de Ken Follett, y El sanador de caballos, de Gonzalo Giner.

Barandalla

Anne Barandalla

Jugadora del Gurpea Beti Onak (Balonmano)

Anne Barandalla escoge como libro preferido Esto ya no es divertido, de Juan Antonio García Herrero: "Me gusta porque me ayuda a llevar mi lesión de rodilla (es la tercera que sufre) de otra manera, ya que habla de las adversidades y cómo afrontarlas". Lo ha vuelto a empezar tras terminar No me vas a encontrar en nadie, "un libro de prosa poética que te hace reflexionar".

Ciganda

Carlota Ciganda

Golfista (Golf)

La golfista navarra, confinada en Estados Unidos, revela que su libro preferido es Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo, porque "te lee la mente y te ayuda mucho a conocerte a tí misma y sobre todo en cómo puedes actuar en base a ello". Ahora está leyendo El poder sin límites, de Anthony Robbins, pero antes terminó Alimentarse con sentido común, de Javier Angulo.

Delgado

Fernando Delgado

Jugador del Tudelano (Fútbol)

Fernando Delgado juega en el Tudelano, equipo navarro de Segunda División B, y dice que El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl, es su preferido: "Narra en primera persona la experiencia de un superviviente de un campo de concentración nazi, donde pone de manifiesto el increíble poder de la mente". Ahora lee El poder del ahora, de Eckhart Tolle.

Etayo

Ana Etayo

Portera del Jimbee Roldán (Fútbol sala)

Lágrimas por una medalla, de Tania Lamarca y Cristina Gallo, es el libro escogido por Ana Etayo: "Es una autobiografía de la gimnasta olímpica Tania Lamarca, que, con 16 años, entrega su vida al sacrificio del deporte con el objetivo de recoger una medalla en los Juegos, hecho que consigue en 1996, en Atlanta". En la actualidad está con El poder de confiar en ti, de Curro Cañete.

Izquierdo

Ander Izquierdo

Jugador del Helvetia Anaitasuna (Balonmano)

El libro favorito de Ander Izquierdo es El niño con el pijama de rayas, de John Boyne, "una novela que me mandaron leer en la escuela cuando era bastante joven y me impactó mucho". Ahora está terminando "el primer libro de la saga de Juego de Tronos: Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, y antes se atrevió con La voz dormida, de Dulce Chacón.

Hernández-Sonseca

Eduardo Hernández-Sonseca

Jugador de Basket Navarra (Baloncesto)

El pívot madrileño de BNC reconoce que su libro preferido es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, porque "me gustó tanto la película que decidí leerme el libro y, pese a ser una lectura pesada para la edad que tenía, me encantó imaginarme la historia en mi cabeza". En la actualidad está leyendo El gran capitán y antes terminó El espía del rey, ambos de José Calvo Poyato.

Juninho

Cícero Severino da Silva Junior

Jugador de Osasuna Magna (Fútbol sala)

En el caso de Juninho, jugador de fútbol sala que milita en las filas de Osasuna Magna, tanto su libro favorito como su lectura actual es La Biblia,"porque es una historia increíble sobre Dios y es pasado. Puede hacer que nos sintamos mucho mejor". Revela que también le gustó un libro sobre drogas y doenças (enfermedades) que le regaló su padre de pequeño, pero no recuerda el título.

Osaba

Amaia Osaba

Piragüista (Piragüismo)

Dice Amaia Osaba que, "de los libros leídos hace tiempo, recuerdo gratamente La trilogía Millennium", de Stieg Larsson. "Me envolvió la trama y el personaje de Lisbeth Salender, una mujer inteligente, fuerte, independiente y extraordinariamente hábil con la informática". Acaba de terminar El detective moribundo, de Leif GW Persson, autor de novela negra que le ha enganchado.

Kintana

June Kintana

Atleta del Grupompleo (Disco)

El libro favorito de la discóbola del Grupompleo Pamplona Atlético es Los hijos de Ogaiz, de Toti Martínez de Lezea. "Se trata de la historia de dos familias navarras del siglo XIV y las novelas históricas son de mis preferidas", dice Kintana, "y ésta me gusta porque describe muy bien la vida de los navarros en la época medieval". Ahora está leyendo Reina roja, de Juan Gómez-Jurado.

Laso

Unai Laso

Delantero de Baiko (Pelota)

Milagro en los Andes, de Nando Parrado, "uno de los supervivientes de la catástrofe ocurrida en los Andes", es el libro favorito de Unai Laso: "Me resultó una historia muy impactante y me fascinó la fortaleza mental que puede llegar a tener un humano". Ahora está con Vivir cada segundo, de Lance Armstrong y Sally Jenking, y antes terminó Todo se puede entrenar, de Toni Nadal.

Melero

Maitane Melero

Atleta del Grupompleo (Fondo)

El libro preferido de Maitane Melero es El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi: "Me enganchó de tal manera que no pensaba en otra cosa que en su historia, y devoré el libro en horas". Actualmente está leyendo Sin retorno, de Susana Rodríguez Lezáun: "Es lo más cercano que puedo estar ahora mismo de pasear por las calles de Pamplona o sitios de Navarra".

Navascués

Estela Navascués

Atleta del Beste Iruña (Fondo)

Estela Navascués se queda con De qué hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami, "porque mezcla muy bien la novela con las ganas de correr y sus sentimientos". Su lectura actual es Alas de mariposa, del escritor tudelano Jesús Nieva Ozcoz, y recomienda otras dos obras de navarros: Un año y tres meses, de Alberto Pérez Calvo, y Sangre de barro, de Maribel Medina.

Liñeira

Cecilia Liñeira

Jugadora del Ardoi (Baloncesto)

"No podría decir un libro favorito, sino uno que me entretuvo y recomiendo su lectura: Dime quién soy, de Julia Navarro", explica la jugadora argentina del Ardoi Construcciones Osés de baloncesto. "Me gustan mucho los libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil Española", revela. Ahora está con El demonio de Laplace, del pamplonés Jon Aramendía.

Quijera

Manu Quijera

Atleta del Grupompleo (Jabalina)

"El libro que más me ha gustado ha sido El retorno del rey, de El señor de los anillos", de J.R.R. Tolkien, dice Manu Quijera. "Soy muy fan de esta saga y este libro es la culminación; además, conforme lo leía pensaba que era yo mismo el que estaba en la historia". Ahora está con Revolución emocional, de la psicóloga Inma Puig, tras acabar con Correr para vivir, de Lopez Lomong.

Petrirena

Ane Petrirena

Atleta del Grupompleo (Velocidad)

Aunque le vienen varios libros a la cabeza, Petrirena elige como favorito A orillas del lago, de Mary Lawson: "Me resultó muy interesante cómo, sin darte cuenta, te hace recapacitar sobre las relaciones afectivas, los prejuicios, la moralidad y el peso que tiene lo que hayas vivido en la infancia". En la actualidad está leyendo Libertad, de Jonathan Franzen.

Ruiz de Larramendi

Maite Ruiz de Larramendi

Pelotari

Aunque la veterana pelotari Maite Ruiz de Larramendi admite que dispone de poco tiempo para leer, reconoce que es una afición que le gusta: "El último libro que leí fue La herbolera, de Toti Martínez de Lezea, la historia de Catalina de Goiena, en la que cuenta los líos de una joven curandera y todo lo que en esa época conlleva. Me lo recomendaron mi cuñada Amaia y mi hermana Monika".

Xanta

Xanta Sousa

Herri kirolak

Brasileña de nacimiento y navarra de adopción, Xanta Sousa explica que "leo casi todo lo que cae en mis manos, aunque últimamente estoy leyendo libros culinarios que me sirven de apoyo para mi trabajo en la hostelería". En estos momentos está con La cocina vasca y añade otro título: La dulce envenenadora, de Arto Paasilinna. "Es muy divertido", dice.

Salinas

Maitane Salinas

Jugadora de La Única (Rugby)

Maitane Salinas, jugadora del equipo femenino de La Única Rugby Taldea, también se apunta a responder el cuestionario sobre la literatura que consumen los representantes del deporte navarro. Como libro favorito elige Un lugar llamado Libertad, de Ken Follett, mientras que en la actualidad está leyendo Eguzki beltzaren sekretua, de Alberto Ladrón Arana.

Trípodi

Lucas Martín Trípodi

Jugador del Aspil-Jumpers (Fútbol sala)

El argentino Lucas Trípodi, que milita en las filas del equipo de fútbol sala Aspil-Jumpers Ribera Navarra, escoge como libro favorito Me gusta el fútbol, de Johan Cruyff. "Me gusta por lo que Cruyff representa para el fútbol", justifica. Y en la actualidad, en pleno confinamiento, no cambia de tercio, ya que está leyendo Fútbol: El juego infinito, de Jorge Valdano.

Urriza

Javier Urriza

Delantero de Oriamendi 2010 (Remonte)

El remontista Javier Urriza se queda con El efecto compuesto, de Darren Hardy, como su libro favorito. "Básicamente porque es el que más me ha marcado", explica, añadiendo que "habla del poder de los buenos hábitos diarios". Y ahora está con Open, la biografía de Andre Agassi: "Me está encantado y la recomiendo hasta para los que no sean amantes del tenis".

Vallés

Adrián Vallés

Atleta del Grupompleo (Pértiga)

El libro preferido del pertiguista Adrián Vallés es Moneyball, de Michael Lewis, "porque combina dos de mis campos de interés, como son el deporte y el análisis de datos". Y en la actualidad está compaginando la lectura de dos obras diferentes: Milagro en los Andes, de Nando Parrado, y Riding through the Dark, del excilista David Millar.

Waterpolo

Alberto Munárriz

Jugador del Barceloneta (Waterpolo)

Al capitán de la selección española de waterpolo le corresponde la letra W por ser la inicial de su deporte. Alberto Munárriz desvela que "me gustó mucho Reina Roja", de Juan Gómez-Jurado, "y todos los libros que venían antes y Loba Negra, que es el de después". "Son muy fáciles de leer", destaca. En la actualidad está con Yo, Julia, de Santiago Posteguillo.

Zamora

Haizea Zamora

Jugadora de pádel y pelotari

Aunque no tiene un libro favorito en sí, Haizea Zamora dice que "los de la Trilogía del Baztan, de Dolores Redondo, me gustaron mucho y me los leí muy fácil y rápido", aunque añade El mundo amarillo, de Albert Espinosa, "por todo lo que transmite". Ahora está con La reina del sur, de Arturo Pérez Reverte, pero antes terminó El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi.

Yárnoz

Pablo Yárnoz

Jugador de Basket Navarra (Baloncesto)

Pablo Yárnoz, base de Basket Navarra, apuesta por la literatura de J.K. Rowling. "Mis libros favoritos son sin duda los de la saga de Harry Potter. De pequeño vi muchas veces las películas y decidí leerme el primer libro. Iba con pocas expectativas, pero entendí que es mejor leer un libro que ver su respectiva película". Acaba de terminar Mamba Mentality, de Kobe Bryant.

Fernández

Ioseba Fernández

Patinador (Patinaje)

Poseedor de infinidad de medallas y de algunas plusmarcas mundiales, el patinador navarro Ioseba Fernández escoge como libro favorito El factor humano, de John Carlin, "por la historia de esperanza y por mostrar al mundo que el deporte es una herramienta con un poder inimaginable". Cuando fuimos los mejores, de Ainara Hernando, es el último libro que ha leído.