"Creo que puedo conseguir un puesto en el podio del Campeonato de España sub-23"

La navarra Maite González consiguió el domingo el récord navarro sub-23 en 3.000 obstáculos (10:55.80), segunda mejor marca en el ranking nacional de este año

Maite González Zabalza (26/05/2000) ha sido capaz de convertir los obstáculos en escalones por los que seguir creciendo tanto personal como deportivamente. La atleta de Hiru-Herri volvió a correr el pasado domingo en Larrabide dos años después y, en su estreno en la prueba de 3.000 obstáculos, batió el récord navarro sub-23 (10:55.80), proclamándose campeona navarra absoluta de esta distancia.

Esta marca sitúa a la de Berriozar segunda en el ranking nacional del año, tan solo por detrás de la murciana María Martínez Alburquerque (10:42.10). Además, el tiempo de Maite es mínima para el Campeonato de España sub-23 y se queda a veinte segundos de hacer la mínima para el absoluto, que se disputará la segunda semana de septiembre.

La atleta afincada en Barcelona –donde estudia Biología Ambiental– empezó a correr a los 11 años en Berriozar y llegó a Hiru-Herri de la mano de Alberto Olagüe, su profesor de educación física que pasó a entrenarle en Burlada. Maite, atleta de zancada larga y amplia sonrisa, mantiene la misma ilusión de aquella chica de mejillas sonrosadas que llegó a Hiru-Herri con solo 14 años.

Contenta con el récord navarro sub-23, ¿no?

–Muy contenta, la verdad que sí.

¿Cómo fue la carrera?

–Era la primera vez que corría y lo hice prácticamente sola. Solo estábamos dos inscritas y la otra chica se retiró en la carrera. Iba sin ninguna idea de marca, quería conocer la prueba y ver cómo estaba y la verdad es que en la carrera me encontré muy bien.

Era la primera vez que corría un 3.000 obstáculos, ¿cree que puede ser su prueba?

–Creo que sí. Muchas veces he tenido la duda sobre cuál es mi prueba porque la de 5.000 se me hacia muy larga y la de 1.500 muy rápida. Al ser alta y fuerte creo que se me puede dar bien. Me gustó y disfruté mucho.

10:55.80, el tiempo que hizo es la mínima para ir al Campeonato de España sub-23, ¿va a ir?

–Sí, tengo pensado ir. Mi entrenador me ha dicho que me plantee luchar por las medallas. Me veo muy bien y creo que puedo conseguir un puesto en el podio y mejorar mi marca.

El récord absoluto lo tiene Vanessa Pacha (10:14.36), atleta también de Hiru-Herri, ¿puede ser un objetivo a largo plazo?

–Sí a largo plazo sí. Dentro de unos años yo creo que lo puedo conseguir.

¿Va a repetir en el navarro sub-23 este fin de semana?

–Seguramente sí, pero esta vez en los 1500 metros lisos.

¿Cuáles son sus objetivos esta temporada?

–A finales de septiembre voy a participar en el Campeonato de España sub-23 y aún no sé si iré al absoluto. A veces, cogen a gente de "repesca" y si me llamaran, me plantearía el ir.

Su fuerte es el cross, ¿cómo fue su experiencia en el Mundial en Aarhus (Dinamarca) y en el Europea de Lisboa sub-20?

–El Mundial lo disfruté mucho. Estaba muy emocionada porque era la primera vez que iba con la selección. En el Europeo, ya sabía lo que era competir internacionalmente y estuve más tranquila. Ninguno de los dos circuitos se me daban bien porque había muchas cuestas, pero los disfruté. Si tuviera que elegir entre los dos, me quedo con el Europeo en Lisboa.

El coronavirus hizo que se suspendiera el cross, ¿cómo se encontraba físicamente antes del confinamiento?

–En febrero me hice un esguince y el confinamiento me vino bien para recuperarme. Me lo tomé con calma y siento que he salido fuerte.

¿Pudo volver a casa o se quedo en Barcelona?

–Hablé con mi entrenador y decidí que lo mejor era volver a casa con mi familia porque en Barcelona iba a estar sola.

¿Cómo era entrenar en casa?

–Conseguí una bicicleta estática y eso es lo que hacia. Además, mi entrenador nos mandó unos ejercicios de cardio; subir y bajar las escaleras, correr de un lado a otro de mi casa, etcétera.



¿Cómo entrena en Barcelona?

–Suelo entrenar seis o siete días a la semana. Después del confinamiento, empezamos a tener dobles sesiones, de mañana y de tarde. Además, del 30 de julio al 16 de agosto me fui con mi grupo de entrenamiento de Barcelona a Font-Romeu-Odeillo-Via en el Pirineo francés para entrenar altura. Sobre el 10 de septiembre volveré a Barcelona para preparar allí las próximas competiciones.

¿Tiene alguna manía antes de correr?

–Me gusta levantarme con mucho tiempo y hacer ejercicios de respiración o yoga. Además, suelo desayunar tres horas antes de competir. A veces, me doy una ducha de agua fría. Por último, suelo estar diez minutos visualizando la carrera y lo que quiero hacer en cada momento de ella.

¿Cómo se define como atleta?

–Yo creo que tranquila. Me gusta rodearme de gente que me inspire tranquilidad antes de entrenar o de competir.

¿Tiene algún referente en el mundo del atletismo?

–No tengo ningún referente. De quien puedo aprender es de la gente que está en mi día a día.Va a empezar tercero de Biología Ambiental,



¿Por qué eligió esa carrera?

–Siempre me había atraído la Biología, pero cuando me tocó elegir carrera me dí cuenta de que no me convencía del todo. Siempre me ha llamado la atención también el Medio Ambiente, pero la carrera de Ciencias Ambientales tampoco me apasionaba. Entonces, empecé a buscar y encontré Biología Ambiental en Barcelona que combinaba los dos ámbitos.

