Melero, 8ª en el Europeo por el dopaje de Bahta

Pamplona – La sueca de origen eritreo Meraf Bahta ha sido sancionada por dopaje y se han anulado todos sus resultados desde el 24 de mayor de 2018, lo que significa que la navarra Maitane Melero (Grupompleo Pamplona Atlético) sube del 9º al 8º puesto (es decir, a plazas de finalista) en la prueba de 10.000 metros del Europeo al aire libre de 2018-

La reacción de Melero ante la noticia fue de alegría, pero sobre todo de crítica a Meraf Bahta por el daño hecho a todas sus adversarias.

En su cuenta de Instagram, la atleta navarra escribía ayer: "Se? que tengo que estar contenta, pero dentro de mi? siento una gran impotencia y frustracio?n por todos los dan?os que nos ocasionan al resto de atletas l@s trampos@s, como sucede en esta ocasio?n. Esa diferencia entre ser finalista o no, entre muchas otras cosas, me ha supuesto perder una importante beca por parte de la RFEA, beca Nivel 3, lo que implica un total de 12.600 euros de diferencia respecto a lo que recibi?. Mi beca total fue de 9.000 euros frente los 21.600 euros que habri?a obtenido, adema?s de muchas otras ventajas que se otorgan por pertenecer a ese nivel. Eso so?lo por comentar las ayudas econo?micas que proporciona la Federación y no mencionar otros soportes que pueden surgir por patrocinios u otro tiempo de ayudas de otras organizaciones. Con esa ayuda quiza?s habri?a podido dedicarme en 2019 al deporte profesional, vivir ma?s tranquila y sobre todo disfrutar muchi?simo ma?s tiempo de la compan?i?a de mis seres queridos, como mi entrenador, algo que ya nadie me devolvera?...".