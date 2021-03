Irati Cuadrado logra su segunda medalla en el Campeonato de España

Irati Cuadrado Noáin (23/9/2001) ha logrado la medalla de plata en la categoría absoluta en la prueba de estilo clásico del Campeonato de España de Larra-Belagua. La esquiadora del Irrintzi se ha alzado con su segunda presea este fin de semana después de haber sido bronce en la primera jornada en la disciplina de esprint. Una auténtica hazaña que la joven burladesa puede rematar este domingo haciendo triplete en la prueba de estilo libre.

"Estoy muy contenta con este segundo puesto y me veo bien para la prueba de estilo libre de este domingo. Llego con muchas ganas porque es mi última carrera de la temporada y ojalá pueda conseguir el oro, que es la única medalla que me queda", explica Irati Cuadrado.

La esquiadora del Irrintzi, que entrena desde hace cuatro años en el Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno en Aragón, ha completado la prueba en un tiempo de 15:51, tan solo superada por la andorrana Gina del Río –fuera de competición– y la catalana María Iglesias.

Karratu (cuadrado en euskera), como le llaman sus compañeros, ha acabado muy contenta con su rendimiento en un circuito muy complicado. "Me he sentido muy bien en carrera. Aunque el recorrido haya sido duro, con varias subidas y bajadas, que encima estaban un poco heladas, he podido disfrutar. No me estaba encontrando bien últimamente y estoy feliz por volver a verme metida en carrera", concluye.

Lander Martín, quinto



En la prueba masculina, Lander Martín (Irrintzi) ha finalizado quinto en categoría absoluta y segundo sub-20, tan solo por detrás de Jaume Pueyo. "Estoy contento, pero creo que me podría haber ido un poco mejor depués de las sensaciones que tenía de toda la temporada. Venía con las expectativas de hacer podio absoluto, pero había mucho nivel y no ha sido posible", reconoce Lander Martín.

Lander Martín, en un momento de la prueba. Foto: Javier Bergasa

El esquiador del Irrintzi afronta con ilusión la prueba de estilo clásico de este domingo, que será su última carrera como júnior. "No es mi mejor disciplina, pero vengo de varias competiciones haciéndolo muy bien en ese estilo y creo que podré remontar alguna posición. Es la última carrera del que ha sido el mejor año de mi carrera hasta el momento sin duda", destaca.

Por último, el joven de Beorburu reconoce que está siendo especial competir en Larra-Belagua. "Mis padres me traían a esquiar aquí cuando casi no podía ni caminar. Luego, empecé en Irrintzi desde pequeño y estoy muy agradecido al club porque confiaron en mí cuando quedaba último en las carreras. Ahora, volver a competir en Belagua es especial. Es un circuito que casi no he pisado este año por las restricciones de movilidad, pero correr en Navarra siempre es bonito".

Resultados navarros



Absoluta femenina



2. Irati Cuadrado (Irrintzi) 15:51

13. Cynthia Martínez (Irrintzi) 18:49

20. Naroa Pilart (Roncal) 20:04

21. Carla Lorente (Roncal) 20:40



Absoluta masculina



5. Lander Martín (Irrintzi) 25:44

10. Xabier Macías (Uharte) 27:07

12. Manex Salsamendi (Roncal) 27:24

15. Unai Sanz (Uharte) 28:33

18. Iñigo Aldaz (Roncal) 29:28

20. Unai Palacios (Irrintzi) 30:02

29. Peru Esteban (Uharte) 35:34

30. Markel de Miguel (Roncal) 35:35

38. Eneko Leyún (Uharte) 41.56

42. Jesús Beltrán (Uharte) 48:29



Sub-16 femenina



4. Ainara Sarrías (Roncal) 20:29

5. Maialen Montoya (Uharte) 21:13

8. Maite Arias (Roncal) 22:53

9. Nahia Iturria (Uharte) 22:55



Sub-16 masculina



5. Egoi Zalguizuri (Roncal) 16:09

11. Urtzi Goñi (Irrintzi) 18:33

15. Ander Goenaga (Roncal) 19:07

18. Markel Baines (Roncal) 20:07

19. Mikel Portillo (Roncal) 20:26



Sub-14 femenina



7. Ainhoa Montoya (Uharte) 19:59

10. Irati Larramendi (Uharte) 23:04

12. Sarai Echandi (Uharte) 26:26



Sub-14 masculina



9. Ibai Letona (Irrintzi) 19:12

13. Aitor Maeztu (Irrintzi) 19:59

14. Oier Izcue (Irrintzi) 20:20

15. Markel Barrio (Uharte) 20:26



Sub-12 femenina



3. Helene Bueno (Roncal) 12:11

5. Alaitz Pilart (Roncal) 12:42



Sub-12 masculina



5. Adur Redrado (Roncal) 11:04

7. Izei Irigoien (Roncal) 11:56

12. Jon Bea (Irrintzi) 13:43

13. Andde Elizburu (Irrintzi) 14:51