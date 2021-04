Ladis Galarza: "He llegado a las semifinales en la mejor temporada de mi vida"

Ladis Galarza Lizartza (13/7/1990) logró el domingo la clasificación para las semifinales del Parejas junto a Ezkurdia tras superar a Olaizola y Rezusta en el play off (22-19). A sus 30 años, el zaguero de Aspe se encuentra en el mejor momento de su carrera y ha alcanzado por primera vez las semifinales del torneo después de haberse quedado a las puertas en dos ocasiones. En su quinta participación en el Parejas, el de Baraibar ha encontrado su mejor versión y ya sueña con alcanzar la final, un reto complicado cuyo camino empieza este domingo en Logroño ante Peña II y Albisu.

¿Cómo se siente después de lograr su primera clasificación para las semifinales del Parejas?

–Muy bien. Estoy muy contento por haber logrado la clasificación junto a Ezkurdia. Estamos jugando a buen nivel este año y la verdad es que estamos muy a gusto. Nuestro primer objetivo era llegar a las semifinales y ya lo hemos conseguido.

¿Cómo afronta estos tres partidos de semifinales?

–Son partidos complicados, como tienen que ser en semifinales, donde siempre llegan las parejas más competitivas. Como se ha visto otros años, son encuentros de mucha tensión y muy igualados. Nosotros los vamos a afrontar con ganas y esperamos hacer un buen trabajo.

¿Sueñan con la final?

–Bueno, es un camino bastante largo. Lo vamos a intentar al máximo, pero no va a ser fácil porque son tres partidos que son casi como tres finales. Venimos ya de jugar una muy difícil en el último partido de la fase de clasificación y creo que nos va a servir como impulso para afrontar de la mejor manera posible estos tres partidos que nos vienen.

Logaron la clasificación ganando a Olaizola y Rezusta en el 'play off'. ¿Cómo vivió ese partido?

–Estaba claro que ellos eran una gran pareja y que iba a ser muy difícil ganarles. Son dos nombres muy importantes de la pelota y, a base de trabajo y de hacer las cosas bien, conseguimos superarles.

Y con remontada.

–Sí. Las otras veces que habíamos jugado contra ellos siempre había sido al revés, con nosotros yendo fácil por delante. Pero esta vez nos tocó ir cinco tantos por detrás. El 19 está cerca del 22, pero para nada era definitivo. Hicimos un buen esprint final y nos salió bien. Lograr así la clasificación es como para estar muy contentos.

Vuestro camino en las semifinales empieza este domingo contra Peña II y Albisu. ¿Qué tipo de partido espera?

–Ellos están jugando a un gran nivel y espero un partido muy complicado, como los otros dos de semifinales. Van a ser todos muy difíciles y tendremos que hacer las cosas muy bien para tener nuestras opciones. Si hacemos nuestro trabajo y sacamos nuestra mejor versión, seguro que tenemos nuestras opciones.

Sus otros rivales serán Elezkano-Zbaleta y Altuna Mariezkurrena. ¿Ve a alguna pareja como favorita?

–Bueno, la gente que está en semifinales ya es muy buena y puede pasar cualquier cosa. Hay mucha igualdad y es un poco a cara o cruz. Otros años se ha visto a gente muy favorita que se quedó por el camino e igual el que menos te lo esperas se puede colar en la final o llevarse la txapela. Son parejas muy parecidas y seguro que va a estar todo muy igualado.

En su caso es la primera vez que accede a semifinales después de haberse quedado dos años fuera por muy poco.

–Sí. Me ha quedado dos veces fuera por muy poquito. Me daba bastante pena y tenía esa espinita clavada. Pero bueno, este año ha sido la definitiva y voy a intentar aprovecharlo y sacarle partido a este momento. Llegar hasta aquí es muy difícil y, ahora que ya lo hemos conseguido, vamos a intentar dar el máximo.

Lo ha conseguido a los 30 años.

–Creo que es muy buena edad para jugar. La verdad es que no quedamos muchos ya de 30 años, pero justo en esta liguilla vamos a coincidir bastantes. Pero sí que es verdad que no es lo habitual. Hoy en día hay pelotaris muy jóvenes y muy buenos. Nosotros intentaremos darles toda la guerra que podamos.

¿Está siendo la mejor temporada de su vida?

–Sí. La verdad es que es de las que más a gusto estoy jugando. Estoy disfrutando mucho y voy a intentar seguir con esta racha.

¿En qué cree que ha mejorado en estos últimos años?

–La verdad es que tengo mucha confianza desde que vine a Aspe. Creo que eso me ha ayudado mucho. Y también he tenido mucha continuidad, que es importante para el pelotari. El cambio de empresa me vino muy bien. Fue un impulso y la verdad es que lo estoy aprovechando.

Su pareja es Ezkurdia, otro pelotari con mucha experiencia.

–Sí. Ezkurdia lleva muchos años y es un auténtico lujo jugar con él. Tenemos una relación muy buena. Hablamos un montón, nos llevamos muy bien y eso es importante para nuestro rendimiento en la cancha.

¿Cuál cree que es su mayor virtud como pareja?

–Cuando estamos bien, hacemos un juego muy bonito para el público. Bastante alegre, con mucha velocidad. Eso es lo que intentamos y la verdad es que este año estamos haciendo partidos muy buenos.

Su padre también fue un gran pelotari. ¿Le ha dado algún consejo de cara a las semifinales?

–Sí. Mi padre siempre está pendiente y en mi casa se habla mucho de pelota todas las semanas. En Baraibar también están mi familia y mis amigos pendientes de los partidos. Está todo el pueblo muy contento con mi rendimiento y seguro que notaré su apoyo en estos partidos de semifinales.