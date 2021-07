Paula Remírez: "El primer sistema de marcación electrónica de taekwondo lo inventó mi padre"

La árbitra de taekwondo Paula Remírez ha sido escogida para ser la representante española en el cuerpo arbitral de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

pamplona – La árbitra y competidora de taekwondo Paula Remírez (Pamplona, 30/03/1983) irá a los Juegos Olímpicos de Tokio como única representante española en el cuerpo arbitral. Un sueño cumplido para una profesora de Informática en la Politécnica de Estella, que ha estado relacionada toda su vida con la ingeniería y el taekwondo. La navarra comenta la situación por la que ha pasado el taekwondo en la pandemia, sus expectativas en los Juegos, su amor por este deporte y sus inicios.

¿Cómo reaccionó cuando le comunicaron que iba a los Juegos?

– Pues fue hace solo dos semanas, pero no se puede valorar muy bien. Nos notificaron por e-mail que estábamos seleccionados, pero nos dijeron que hasta que la Federación no lo hiciera público no podíamos decir nada y la euforia fue muy contenida. Si dices algo te pueden eliminar, por lo que fue un poco duro tener que vivirlo en silencio.

¿Qué significa para usted ir a Tokio 2020?

–Es el sueño de cualquier deportista. Además, hay deportes en los que los árbitros son solo árbitros, pero en el taekwondo son también deportistas. En nuestro deporte, para ser árbitro tienes que ser cinturón negro y llevar años practicándolo. Nos sentimos todavía más deportistas, por lo que es un sueño cumplido y me lo tomo como un premio a todo este recorrido.

¿Preferiría haber ido como participante que como árbitra?

–Son cosas diferentes, al fin y al cabo. En el taekwondo tenemos diferentes disciplinas y no todas son olímpicas; la que practico yo no lo es, por ejemplo. Eso sí, me encantaría haber tenido el nivel y haber ido a unos Juegos. Pero bueno, la labor arbitral es diferente y hacemos un buenísimo papel en el deporte. Es un lujazo ir como árbitro porque hay solo una plaza por país.

¿Cómo está siendo la espera para los Juegos?

–Está siendo buena, porque cada día vamos recibiendo noticias nuevas; por ejemplo, ayer recibí la acreditación. Recibir un paquete con la credencial para ir a los Juegos es ya es un subidón. Estas pequeñas píldoras de información hacen que la espera no sea tan dura.

¿Cómo ha sobrevivido el taekwondo durante la pandemia?

–Como se ha podido. Los competidores han sobrevivido con ejercicios sin contacto, usando muñecos. También nos hemos reinventado, hemos hecho competiciones que jamás nos hubiéramos imaginado con ejercicios tácticos. Al final los deportistas no pueden estar parados mucho tiempo y teníamos limitaciones de no poder entrenar frente a un oponente y limitaciones de capacidad de la sala donde entrenábamos. La palabra es reinventarse.

¿Qué expectativas tiene en estos Juegos?

–Mi objetivo como árbitra es hacer un buen papel. Un buen papel para un árbitro es cuando no hablan de ti, cuando pasas desapercibido; el protagonista es el participante.

¿Qué hace un árbitro de taekwondo?

–La función principal es velar por la seguridad de los competidores. Tenemos diferentes posiciones: árbitro central, que amonesta y dirige el combate; y los árbitros de esquinas, que suman puntos. Cuando lo haces muy bien no te alaban, pero si lo haces mal se te echan encima, por eso digo que es mejor pasar desapercibido. En el campeonato del mundo, un árbitro no hizo una buena actuación y la comisión de arbitraje le eliminó del proceso olímpico.

¿Cree que la pandemia afectará a lo deportivo?

–No, para los competidores será exactamente igual porque se hacen PCRs antes de las competiciones. Lo único es que no les han dejado estar de público para animar a sus compañeros. A los árbitros nos afecta más porque tenemos que usar mascarillas, guantes y debemos desinfectarnos continuamente después de cada combate.

¿Le han comentado ya algo de los protocolos?

–Nos dieron una primera charla el día que se hizo público. Fueron dos días de formación y una de las sesiones fue una introducción a los protocolos, sobre todo los previos. Necesitamos tener varias pruebas negativas, debemos tener un control de nuestros síntomas... se han puesto muy estrictos con eso. Y hace poco nos llegaron ya todos los protocolos de los propios Juegos en el que ya nos ponen las horas de recogida en el hotel o en el pabellón, con quién podemos juntarnos, qué podemos hacer, etc. Tienen todo muy controlado.

¿Les dejarán ir a otros eventos?

–Me gustaría, pero será imposible. De hecho, los únicos movimientos que nos van a permitir es del hotel al pabellón o al centro de entrenamiento. Eso sí, no sabemos si podremos ir a la ceremonia de apertura.

¿Cómo ve al equipo español de cara a la competición?

–Los veo bien. Sí que es cierto que el parón les ha bajado el rendimiento, pero a todos los deportistas en general. Mi apuesta personal sería por los más jóvenes porque están apuntando muy fuerte. Nuestro equipo nacional hará muy buen papel en los Juegos Olímpicos.

¿Quiénes son los favoritos?

–Corea es la mayor potencia. España siempre ha estado ahí, no ganando, pero sí segunda o tercera. Nos tienen mucho miedo algunos países. También están Gran Bretaña y Rusia, que tienen muy buenos equipos.

¿Hay mucha diferencia en el mundo del taekwondo entre España y Asia?

–No, respecto a las instalaciones, en España podemos presumir que tenemos mejores instalaciones que muchos sitios de Asia. Respecto a la financiación, el taekwondo en Corea es deporte nacional, entonces sí que puede haber diferencia. Pero bueno, creo que en España no nos podemos quejar del apoyo que tenemos los deportes en general con el Consejo Superior de Deportes.

¿Qué significa para usted el taekwondo?

–Pues para mí es casi todo. Yo empecé con 5 años porque mi padre era profesor de taekwondo y tenía un club; y desde entonces no he parado. De hecho, escogí la carrera de Ingeniería Informática para seguir relacionada con este deporte. Digo esto porque mi padre y mi primo, ingeniero y competidor de taekwondo, desarrollaron un sistema de marcación electrónica para las competiciones. El primer sistema de marcación electrónica de taekwondo del mundo se inventó en mi casa cuando yo tenía 7 años. Fueron a campeonatos europeos para promocionarlo y, al final, me relacionaron el taekwondo con la informática.

¿Qué le ha enseñado este deporte?

–Cosas únicas. Un arte marcial tiene los valores del deporte y otros añadidos: el respeto, la constancia y la disciplina. Son valores que ahora los valoro mucho, aunque igual de pequeño te molestan un poco. Es decir, hay que saludar cada vez que entras a la sala de entrenamiento y de pequeño te puede dar pereza, pero de adulto lo valoras. Ahora me estoy preparando unas oposiciones para profesor de secundaria y si no fuera por la constancia que me ha enseñado el taekwondo...

¿Tiene otros proyectos aparte del taekwondo?

–Soy un poco culo inquieto. Con 18 años me gustaba la rama sanitaria, pero también la ingeniería; así que acabé en la DYA, donde todavía sigo. De todos modos, el taekwondo es ahora mismo lo que más tiempo me ocupa.

¿Quiere seguir vinculada a este deporte?

–Me gustaría porque es un deporte que inculca muchos valores y que tiene mucho recorrido. Tiene su parte deportiva para cuando eres joven y necesitas adrenalina; y luego la parte de arte marcial que implica otro tipo de conocimientos que no hace falta que sea competitivo, por ejemplo, hay partes de defensa personal. Mi padre sigue compitiendo a día de hoy contra gente de su edad en una disciplina no olímpica. También lo bonito de esto es que las clases no van por edad y puede haber alguien de 50 años y otro de 15, por lo que unos aprenden de los otros. Yo creo que seguiré ligada al deporte por mucho tiempo.

ficha personal

Fecha y lugar de nacimiento. El 30 de marzo de 1983 en Pamplona. Tiene 38 años.

Profesión y estudios. Imparte clases de Informática en el Instituto se Enseñanza Secundaria Politécnico de Estella. Estudió Ingeniería Informática por influencia de su primo y su padre, que inventaron el primer sistema de marcación electónica de Taekwondo.

Taekwondo. Practica este deportedesde los 5 años, debido a que su padre era profesor de este arte marcial y tenía un club.

Otras facetas. Miembro de la DYA desde 2017.

"Nuestro equipo nacional de taekwondo hará muy buena actuación en los Juegos Olímpicos"

"Un buen papel para un árbitro es cuando no hablan de ti, cuando pasas desapercibido"

"En España podemos presumir de que tenemos mejores instalaciones que muchos sitios de Asia"