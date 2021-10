'Gladiators' navarros

650 gladiadores se dieron cita este domingo por la mañana en el campus de la Universidad de Navarra para disputar la carrera de obstáculos Gladiators Day. Los participantes recorrieron 10 km y superaron 33 obstáculos y pruebas.

La primera prueba que se les presentó a los deportistas fue un muro de dos metros que tenían que superar por encima. Tras ello, acarrear un saco de arena, reptar bajo una red y acarrear un tocón de haya. Una vez superadas las primeras pruebas de fuerza los gladiadores cruzaron unos estrechos maderos manteniendo el equilibrio, al mismo tiempo que portaban una carga. Después tuvieron que volver a superar el muro, reptar bajo una zona balizada y acarrear dos sacos con una balanza que se coloca por encima de los hombros .

Una vez superado el primer tercio de la carrera, los primeros participantes comenzaron a sufrir las consecuencias del esfuerzo. Aún les quedaba superar la prueba de suspensión, atravesar un obstáculo sin tocar el suelo, y el gladiators unchained, escalar una cadena de cuatros metros. El 12º reto al que se tuvieron que enfrentar fue el acarreo de dos bidones por el circuito balizado y el 13º el volteo a las ruedas de tractor.

En el ecuador de la carrera hicieron un recorrido con los pies unidos con una goma elástica y cruzar de lado a lado una pared sin tocar el suelo, utilizando los agarres que había en la estructura.

Antes de cruzar la línea de meta, los gladiadores usaron dos flechas y un arco para darle al ciervo y tiraron hacia ellos una rueda de tractor con la ayuda de una cuerda. Además, tuvieron que realizar las pruebas dos pruebas de herri kirolak: levantar una piedra de 25 kilos a los hombros diez veces y 15 alzadas con un yunke de 18 kilos.

La 33ª prueba fue el muro gladiators, una pared de 2,40 metros que los deportistas tuvieron que escalar sin usar ningún apoyo.

Los participantes se dividían en 6 categorías. Los cerca de 100 deportistas que participan en la liga OCR participaban en la categoría élite y tenían la obligación de superar todos los obstáculos. En las categorías no competitivas: individual, parejas, tríos, grupos y la universitaria; no tenían por qué completar todas las pruebas siempre que se completara el castigo de diez burpees por obstáculo no superado.

La organización del Gladiators Day asegura que quiere que las carreras de obstáculos se conviertan en un deporte federado y para ello están buscando la unificación de criterios en todas las pruebas de la categoría. Ademas, prometen volver el otoño de 2022 al campus de la Universidad de Navarra "que les ha acogido muy bien" y celebrar otra OCR Race el próximo mes de marzo en Zuasti.