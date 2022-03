La Legua vuelve con cambios

lekunberri– Jon Lorenzo, de Estella, y Maddi Buldain, de Betelu, fueron ayer los más rápidos en la 32ª edición de la Legua de Lekunberri – Memorial Txikito de Arruitz, que volvió ayer con cambios. Así, se estrenó un recorrido circular de 4,5 km al que se pudo dar una vuelta o dos con el fin alargar la carrera hasta 9 km. Asimismo, había la posibilidad de realizarla por relevos mixtos. Así, tomaron la salida 70 corredores y corredoras, 35 en la larga además de dos parejas mixtas, y 31 en la corta, incluidos 17 cadetes. Antes, se disputaron carreras en categorías inferiores, con la participación de en torno a 40 txikis.

Lorenzo, de 38 años tiró de la carrera desde el principio. "Quería ponerme delante para ver cómo iba la gente, y todo el rato venía detrás de mí. En la segunda vuelta he intentado apretar más", recordaba ayer. Lo cierto es que el de Estella consiguió cruzar la meta antes que. "Es una carrera muy bonita, por la vía verde del Plazaola y más gente animando. Me gusta más ésta", observó.

Para Maddi Buldain fue su primera victoria en una carrera, y encima en casa. "Llevaba tres años sin ponerme un dorsal porque tuve una niña. Y encima primera en casa, no me lo puedo creer", contaba esta corredora de 27 años que realizó toda la prueba con una sonrisa. "Soy de no sufrir, por eso nunca he ganado nada". En relación al nuevo recorrido, apuntó que "me ha gustado mucho pero también me encantaba la legua".

Dos años de parón dieron tiempo para repensar esta prueba para hacerla más popular, según recordaba Joseba Jokin Ordoqui, concejal de Deportes de Lekunberri. "Hablamos con korrikalaris de la zona y pensamos en que fuera menos dura y en acercarla al pueblo". Lo cierto es que la legua de siempre, 6.040 metros de mojón a mojón con subida al puerto de Azpirotz, era una carrera corta pero explosiva. Asimismo, consultaron con la familia de Txikito de Arruitz, Juan Cruz Azpiroz, un corredor mítico de mediados del pasado siglo y a quién sigue recordando esta prueba organizada por la Mancomunidad Deportiva de Araitz-Areso-Betelu-Larraun-Lekunberri.

CLASIFICACIONES

General masculina 9 km

1. Jon Lorenzo30:51

2. Unai Pérez31:46

3, Óscar Primo31:51

4. Ander Eslava32:27

5. Josu Goenaga34:08

6. Aitor Landa35:06

7. Álvaro Rubio35:34

8. Mikel Ijurko35:57

9. Oskar Ariztimuño36:17

10. Alberto Delgado36:24

11. Imanol Jaka37:05

12. Hibai Aizpurua37:46

13. Miguel Maza37:48

14. Christian Pérez38:52

15. Luis Navascués40:09

16. Aritz Sorzabal40:24

General femenina 9 km

1. Maddi Buldain42:32

2. Uxue Valencia48:53

3. Tatiane Kuitto55:50

General masculina 4,5 km

1. Carlos Vallejo16:20

2. Ander Carracon16:54

3. Aimar Ijurko18:31

General femenina 4,5 km

1. Naiara Balda19:33

2. Amaia Balda21:47

3. Maitane Albeniz23:40

Relevos mixtos 9 km

1.Beñat Landa y Nora Uria41:14

Otras categorías

Infantil: Arkaitz Zabaleta, Ibai Ijurko y Egoi Ijurko. Alevín: Amaiur Goikoetxea, Hugo Pérez e Igor Ijurko. Leire Cestau, Intzara Gurrutxaga y Maia Navascués. Bejamín: Iker Cestau, Julen Iribarren y Mikel Bidelain. Irene Vallejo, Arane Gurrutxaga y Ane Zabaleta..