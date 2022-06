Tres oros de la base navarra

pamplona – El atletismo navarro se consagró en la pista del Estadio Chapín de Jerez de la Frontera como dominador de las pruebas de vallas, con dos medallas de oro en esta modalidad, y otra más en la pértiga. La localidad gaditana acogió el Campeonato de España sub-18 donde tanto Eneko Soberanas (Ederki-Caja Rural) como Nahia Miqueleiz (Hiru Herri) fueron vencedores en las vallas y Alaine Hernández (Grupompleo) en la pértiga. Soberanas no solo terminó en primer lugar en los 110 metros vallas, sino que la marca que consiguió de 13.88 segundos le sirve como tiempo mínimo para acceder al Campeonato de Europa sub-18 que se disputará en Jerusalén.

Miqueleiz, por su parte, no se conformó con el primer puesto y quiso ponerle la guinda a su triunfo con un nuevo récord navarro sub-18 de 100 metros vallas. Un tiempo de 13.83 segundos que mejora que el que ya tenía desde julio del año pasado, cuando en Huelva hizo 13.90 segundos.

El tercer oro de la delegación navarra llegó desde la pértiga femenina. Alaine Hernández alcanzó los 3,65 metros para imponerse a Naiara Pérez (Playas de Castellón) y Candela Dapia (Valencia Club Atletismo), únicas dos competidoras que llegaron junto a la navarra a los 3,70 metros, y que no consiguieron superar el listón en esa altura. Hernández empezó con el listón en los 3,45 metros, donde no pudo superarlo en el primer intento, pero sí en el segundo. Con los 3,55 y 3,65 metros no tuvo problemas y se quedó sin superar los 3,70 metros

En el resto de participantes navarros, Ane Algarra (Hiru Herri) fue subcampeona de España en la prueba de 400 metros vallas con un tiempo de 1:01.77, por detrás de Martina Zunino (Muntanyenc S. Cugat) que acabó en 1:00.63. Iñigo Alfonso Burguete (Grupompleo) fue quinto en los 400 metros vallas en una prueba en la que venció David Pérez (Avinent Manresa), Iradi Blasco (Grupompleo), séptima en el salto de altura y Paula Gil (Ribera Atlético) 12ª en el triple salto. l

campeonato navarro sub-23

RÉCORD DE ANDONI ALFONSO

lll Vencedores. Andoni Alfonso, lanzador del Grupompleo, estableció sobre la pista de Larrabide un nuevo récord navarro en el martillo al conseguir una marca de 60,74 metros para superar su anterior plusmarca y hacerse con la medalla de oro en el Campeonato Navarro Sub-23. Su compañera Andrea Arilla también fue una de las atletas destacadas en el triple salto, donde consiguió la victoria al alcanzar los 12,36 metros. Por último, Ayoub Zahir del Ribera Navarra se hizo con dos medallas, en 200 metros y 400 metros vallas mientras que el club Hiru Herri fue claro dominador de las dos finales de relevos.