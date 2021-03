Jaka y Martija compran esperanza en Etxebarri tras vencer a Urrutikoetxea e Imaz

"No vamos a perder nuestra identidad". Las palabras salieron de la boca de Erik Jaka el pasado miércoles en la elección de material de Etxebarri. Lo importante no era solo la frase, sino el momento de pronunciarla: cuando pintaban bastos, se encontraba con Julen Martija en la cola de la clasificación del Campeonato de Parejas y, quizás, lo más normal sería traicionarse para intentar lograr salir del pozo. Ahí radica la importancia de las declaraciones del campeón del Manomanista. No es solo el qué, sino el cómo. Erik apeló a su identidad y honestidad.

Y el lunes encontró la respuesta en sí mismo. El remate y la agresividad, pese a un comienzo errático –fue parte de los cuatro primeros tantos en contra con los que comenzó la cita ante Urrutikoetxea-Imaz, un 0-4 que no le pasó factura–, impulsaron al delantero de Lizartza en el cierre de la undécima jornada del Parejas. Fue ambicioso el de Aspe, impulsado en los momentos críticos por Martija, para destapar el tarro de las esencias después de esos compases de incertidumbre.

Jaka compró esperanza en Etxebarri. Los de Aspe lograron su tercer triunfo del campeonato y se meten de lleno en la pugna por el play-off. Más todavía al superar a unos rivales directos como Urrutikoetxea-Imaz. Actualmente quedan dos puestos en el alero y se disputarán entre cuatro combinaciones: las que jugaron el lunes, con cuatro y tres triunfos, respectivamente, Ezkurdia-Ladis Galarza (cuatro puntos) y Artola-Aranguren (tres). Las tres jornadas que restan serán de infarto.

A pesar del 0-4 del descorche, Jaka inauguró su cuenta particular con un gancho que comenzó a construir el triunfo. Una tacada de seis tantos cambió el signo del choque. En ese tramo, el lizartzarra sumó dos saques. No hubo apenas reacción de Urrutikoetxea-Imaz hasta el 16-9. Los de Baiko maquillaron el resultado aprovechando los errores colorados (16-13), pero Erik volvió por sus fueros para resolver. Honestidad brutal.



Jaka-Martija 22

Urrutikoetxea-Imaz 14

Duración: 62:51 minutos de juego.

Saques: 4 de Jaka (tantos 3, 6, 8 y 14) y 1 de Urrutikoetxea (tanto 2).

Faltas de saque: Ninguna.

Tantos en juego: 11 de Jaka, 5 de Urrutikoetxea y 1 de Imaz.

Errores: 3 de Jaka, 4 de Martija, 3 de Urrutikoetxea y 3 de Imaz.

Marcador: 0-1, 0-4, 4-4, 6-4, 6-5, 9-5, 9-6, 11-6, 11-8, 15-8, 15-9, 16-9, 16-13, 20-13, 20-14 y 22-14.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Municipal de Etxebarri a puerta cerrada.