Zabaleta: "Después de lo mal que estamos aún tenemos opciones de llegar a la final y vamos a pelearlo el sábado"

"No estoy en mi mejor momento, pero espero coger ritmo y dar el nivel", afirmaba José Javier Zabaleta (Etxarren, 8/3/1991) en la presentación del Parejas allá por el 16 de noviembre. A 16 de marzo, cuatro meses después, el zaguero asegura: "No he hecho un buen campeonato, no he terminado de sentirme a gusto".

El navarro no tiene reparos en admitir que tanto a Danel Elezkano como a él, vigentes campeones del Parejas, les falta confianza: "Entramos en momentos de desconfianza en los partidos y entra miedo a fallar. Cuando estás jugando así, sueles fallar". Elezkano II-Zabaleta son colistas en la liuguilla de semifinales.

Sin embargo, revalidar la txapela y encadenar su cuarta final de Parejas aún es posible. "Después de todo lo mal que estamos aún tenemos opciones", apunta Zabaleta. Necesitan una derrota de Laso-Imaz y deben ganar a Irribarria-Rezusta por 22-16 o más tantos este sábado en el Labrit: "Será un partido duro, les veo muy buena forma. Llevamos dos golpes duros en estas semifinales, pero estamos con ganas de darle vuelta".

¿Cómo se encuentra antes del último partido de semifinales?

Estamos con ganas de darle la vuelta a la situación y hacer un buen partido después de mucho tiempo.

¿Cómo vivió el partido del domingo en Eibar ante Laso-Imaz?

Fue un partido en el que estuve incómodo en todo momento. Al final es un poco desesperante ver que intentas colocarte bien, darle bien a la pelota y no entra en la mano y no gozas. Eso te hacer estar cabizbajo. Intentas seguir trabajando porque no queda otra.

¿Qué cree que le faltó?

No me sentí cómodo, no gocé pelota y no encontré mi sitio en ningún momento.

En la presentación del Parejas admitió que llegaba sin confianza. ¿Ha sentido que ha podido recuperarla en algún tramo del campeonato?

No. No he hecho un buen campeonato. Soy muy exigente siempre conmigo mismo. Sí que he hecho cuatro o cinco partidos buenos de los que me he quedado a gusto y me he ido contento a casa. Pero, en general, no he terminado de sentirme a gusto.





¿Es un tema mental más que físico o de juego?

No sé. Creo que es cosa simplemente de juego. El año pasado perdí muy pocos partidos, gané todo lo que jugamos. Al final llegan estos bajones porque no siempre se puede mantener el estado de forma. No estoy en el mismo momento, pero estoy con ganas de trabajar.

Da la sensación en la cancha que ese sentimiento de poca confianza es igual en Danel y usted.

Sí, nos falta confianza cada uno en su parcela. No nos estamos sintiendo a gusto él adelante y yo atrás a la hora de llevar pelotas y defender con la derecha. Al no estar bien, las otras parejas juegan mucho y nos están ganando.

¿Qué han hablado entre ustedes sobre esta falta de confianza?

Hoy (este martes) ya hemos vuelto a hablar que hay partidos en los que entramos en momentos de desconfianza y entra miedo a fallar. Cuando estás jugando así, sueles fallar. A ver si esta semana somos nosotros mismos y jugamos un partido a gusto. Llevamos dos golpes duros en estas semifinales, pero estamos con ganas de darle vuelta. Por lo menos, si tenemos que terminar el campeonato este fin de semana que sea con buenas sensaciones.

¿Qué cree que ha cambiado del Parejas de 2021 en el que ganaron la txapela al de este año?

Quizás esto que te comento. No estamos dando nuestro nivel ni siendo nosotros mismos. No estamos jugando sueltos como el año pasado. Nos encontrábamos en un gran momento, nos salían las cosas. Cuando estás bien vas más tranquilo a los partidos y con confianza de que van a salir las cosas.





Pese a las dos derrotas de la liguilla aún tienen opciones de llegar a la final.

Después de todo lo mal que estamos aún tenemos opciones. El sábado necesitamos hacer un partido bueno para intentar conseguir el resultado. Nos convendría jugar el domingo, pero bueno.

¿Cómo ve el duelo ante Irribarria-Rezusta?

Un partido duro. Se les ve muy bien. Beñat atrás está muy seguro. El otro día (el sábado contra Altuna III-Martija) le dio muchísimo . Les veo que están en forma y los dos con mucho golpe.

¿Por dónde pasan las opciones de victoria? Necesitan seis o más tantos de diferencia para tener opciones de final.

Vamos a ir a pelear desde el principio, hacer un buen partido y ver si somos nosotros mismos después de bastantes partidos. Si nos salen las cosas, es cuando tendremos opciones de llegar a ese resultado.





Precisamente contra los zurdos encajaron la peor derrota del campeonato por 22-7. ¿Hay ciertas ganas de reivindicarse?

No. Ese partido está olvidado. El de Zumaia era un frontón de herramienta, se jugó con mucho material. Ellos estuvieron pletóricos y nosotros no tuvimos el día. Quizá sea uno de los peores partidos que hemos hecho en este campeonato. Nos tenemos que quedar igual con el partido de la primera vuelta (ganaron 22-16), les ganamos y con el resultado que necesitamos. Intentaremos repetir lo mismo el sábado.

Llevan desde el 22 de enero sin jugar en el Labrit. ¿Había ganas?

Sí, hacía mucho tiempo. Hoy (este martes) ha sido mi primer contacto con el Labrit desde que cambiaron las luces- Siempre se juega muy a gusto. Hay muy buen ambiente, va mucha gente al frontón y anima mucho. Con ganas de volver después de este tiempo.

¿Cómo ha visto la iluminación? Ya se hicieron algunos cambios y parece que ha mejorado.

Según me han dicho, el primer día cambiaron algo y me parece que llevan semanas sin hacer retoques. Se ve bien, pero estaba mucho mejor antes. Creo que con estos focos al pelotari le molestan ciertos golpes. Pero bueno, llegará el día que acertarán y lo dejarán muy bien.