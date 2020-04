Trump promete un plan de rescate para la industria del petróleo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los responsables de los departamentos de Energía y del Tesoro la elaboración de un plan de asistencia al sector petrolero estadounidense que ponga a disposición de las empresas los fondos necesarios y permita mantener el empleo ante la crisis desencadenada por el hundimiento de la demanda a raíz de la pandemia, lo que ha provocado un histórico desplome de los precios del crudo y amenaza la supervivencia de muchas empresas del sector.



"Nunca dejaremos caer a la gran industria de petróleo y gas de EEUU `He dado instrucciones al secretario de Energía y al secretario del Tesoro para que formulen un plan que ponga a disposición fondos para que estas empresas y empleos tan importantes estén asegurados en el futuro!", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en la red social Twitter.





We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!