"Hay que animar más a los jóvenes a trabajar en el sector primario, no hace falta maquinaria nueva para empezar"

Fermín Gorraiz Etxamendi preside EHNE desde el 1 de octubre, aunque milita en el sindicato desde su fundación. A sus 57 años, este ganadero de Itoiz reflexiona sobre su sector. "Empecé con 16 años y no me arrepiento", dice.

Cuando habla de consenso para mejorar las condiciones del sector, ¿a quién se dirige?

–Al Gobierno de Navarra y a las organizaciones agrarias.

¿En qué temas urge ese acuerdo?

–Tenemos que seguir unidos para obtener lo máximo en la PAC. Pero debemos actuar en consecuencia con lo que cada uno defiende.

¿Desaparecerán los derechos históricos en la PAC de 2023-2027?

–Vamos a perder un momento histórico con la PAC, ya que no van a suprimir los derechos históricos. En el verano de 2020, el ministro Luis Planas indicó que daban por muertos los derechos históricos, pero los ha resucitado por una cuestión política sin tener en cuenta al sector agrícola y ganadero. ¿Por qué? Navarra cobra una media anual de cien millones del primer pilar de la PAC, y Andalucía, más de 1.700 millones –casi una cuarta parte del total anual asignado para el Estado–. Así la eliminación de esos derechos históricos penalizaría al PSOE en Andalucía, gobernada ahora por el PP.

¿Qué PAC quiere EHNE?

–Una sin derechos históricos para que no se beneficien quienes carecen de actividad en agricultura y ganadería.

Pero, hay personas jubiladas del sector que complementan su pensión con estos derechos. ¿También este colectivo debe dejar de cobrar?

–Estamos de acuerdo en que puedan completar su prestación si las cantidades oscilan entre los 5.000 u 8.000 euros al año; pero no aquellas que ingresan entre 80.000 y más de 100.000 euros. Normalmente, quienes cobran de manera desorbitada, lo hacen porque sus referencias de actividad se corresponden a años anteriores y no están actualizadas. Muchos agricultores y ganaderos activos no alcanzan este dinero, por lo que algo no se está haciendo bien.

¿Va a haber recorte en el primer pilar de la próxima PAC?

–Sí, pero parece que de manera leve. En un principio, hablaban de un 15% y posteriormente de un 1,5%. Pero todavía no se ha concretado.

La consejera Itziar Gómez anunció que el departamento quiere compensar este recorte con "un Plan de Desarrollo Rural (PDR) ambicioso". ¿Está de acuerdo?

–Sí, el departamento lleva tiempo apostando por elaborar un PDR dirigido al sector. Para acceder a las ayudas del PDR una persona debe pagar en el régimen agrario de la Seguridad Social, y así se asegura que las subvenciones vayan a nuestra actividad. Además, algunas partidas están moduladas como las relacionadas con las zonas con limitaciones naturales (ZLN), de las que uno puede cobrar hasta un límite de cien hectáreas, por lo que se benefician, principalmente, explotaciones pequeñas y medianas. Por ejemplo, la ZLN ha pasado de cinco a ocho millones, un 60% más. Esto nos parece bien.

¿Qué "cosas nuevas", como dijo, debe hacer el sector para continuar la actividad?

–La venta directa es esencial para las explotaciones familiares pequeñas y medianas, porque obtienen valor añadido. Esta es una asignatura pendiente, aunque para ello el profesional debe invertir tiempo y dedicación, aprender a vender, captar clientes y suministrar un producto de calidad. Por ejemplo, hay explotaciones que debido a su ubicación en zonas de montaña, no pueden ampliar ni superficie ni reses, pero que pueden ser rentables con la venta directa sin una carga excesiva de ganado.

¿Por qué el relevo generacional es un problema para el sector?

–Por la confección actual de la PAC, que no hace atractiva la incorporación de jóvenes; por los topes de explotación; por la inaplicación de la ley de la cadena alimentaria; y porque se acapara tierra continuamente. Algunos están arrasando, y por ese motivo el sector tiene parte de culpa de la dificultad del relevo generacional. Tenemos que fijarnos en Francia, que dispone de un organismo, integrado por el Estado y los sindicatos agrarios, que regula este tema para fomentar el reparto de la tierra.

¿Es posible el relevo generacional?

–Sí, aunque a veces las personas tienen una imagen distorsionada del sector. Una persona que por primera vez quiere ser agricultora o ganadera puede empezar a trabajar con un tractor usado y una herramienta muy utilizada, y con el paso de los años ya progresará. En cambio, nunca podrá entrar al sector si su objetivo es empezar con lo último en maquinaria. No hay que abusar.

¿Son adecuadas las ayudas para la primera instalación?

–Ahora, todos los jóvenes están recibiendo subvención, porque no se llega al tope de solicitudes. En el caso de la ganadería, creemos que el plan estratégico debe diferenciar entre intensivo y extensivo. Y defendemos que el departamento debe primar los planes de mejora para ganadería extensiva por su labor en la conservación del mundo rural, pero con unos topes de 50.000 o 60.000 euros, por ejemplo. Sobre el amparo de la ganadería no se pueden realizar inversiones para otro tipo de trabajos, como la compra de un tractor o sembradora para cereal, como así se ha hecho con anterioridad.

¿Se anima lo suficiente a los jóvenes para que empiecen en el sector?

–Poco y es esencial. Muchos hemos tenido la mala costumbre de no saber cuánto ganamos, y eso repercute en la propia imagen que transmitimos. Agricultores y ganaderos deben saber llevar la gestión de su explotación para saber qué pueden hacer o no y obtener más rentabilidad. Para ello, creo que técnicos del departamento e Intia deben contribuir con su asesoramiento a favorecer la viabilidad de estos negocios agrarios.

También preside la IGP Ternera de Navarra, ¿el consumidor navarro es carnívoro?

–Al consumidor navarro le gusta la carne, pero barata. Hace 40 años, la máxima prioridad era comer, pero ha pasado a un segundo plano por el ocio. Además, antes siempre había una persona en la cocina, pero ahora se consume precocinado, con un producto de una calidad menor.

¿Los viticultores están pagando la crisis de la covid en las bodegas?

–Sí, ha habido estocaje de vino en las bodegas por la pandemia, y ahora quieren pagar menos por la uva aunque el precio del vino no ha bajado. Quieren hacer caja a nuestra costa.

¿Por qué resulta complicado cumplir la ley de la cadena alimentaria?

–Porque se produciría un encarecimiento de los alimentos que salen de las explotaciones. El intermediario iba a ganar lo mismo y el tramo final iba a obtener otro porcentaje. El precio de la carne o de la leche se dispararía.

Entonces, ¿la PAC regula la cesta de la compra?

–Sí, está creada para que los precios de los alimentos sean asequibles para el consumidor. Pero, en este escenario, los últimos eslabones de la cadena, como las distribuidoras y grandes superficies, se aprovechan de esta situación para aumentar márgenes.

Por primera vez, el departamento colabora con el Estado para hacer controles en la cadena alimentaria: este año centrado en el sector cárnico, bovino, vitivinícola y cultivos de forraje. ¿Cómo acoge EHNE esta medida?

–Es una buena noticia que se pongan manos a la obra. A veces, los profesionales se ven obligados a vender a un precio menor para evitar que el alimento perecedero se pierda. La Administración debe controlar el punto de venta porque ahí se detectan unos márgenes espectaculares. Aunque también hay que inspeccionar a los intermediarios que, en ocasiones, ofrecen un precio bajo o quitan porcentaje de la producción.

¿Qué modelo se amolda a la estrategia de la Granja a la Mesa de la UE?

–La pequeña y mediana explotación familiar para cumplir con los circuitos cortos y consumir lo que producimos.

Y el Canal de Navarra parece que continúa dando pasos...

–EHNE siempre ha estado en contra porque se han hecho auténticas barbaridades y porque entre todos pagamos los peajes en sombra, que de eso no se habla. Con UPN en el Gobierno ya estaba todo parado porque Canasa estaba en bancarrota. Se quiere ofrecer siempre una imagen rentable del Canal. Este año sí que obtendrán beneficios porque el precio del maíz favorece, pero si no acompañan los precios, los agricultores señalan que prefieren el secano al regadío.

¿Qué opina de la solución de dos tuberías soterradas para llevar agua a la Ribera?

–No tiene sentido instalar dos tuberías si no hay demanda. Hubo una consulta del departamento a los agricultores de la zona y mostraron un interés mínimo, porque no les convenció la propuesta con el estudio de costes del agua. Por ese motivo, en la anterior legislatura se propuso construir una primera tubería soterrada, y después si aumentaba la demanda, quedaba la opción de colocar una segunda. Pero se produjo el cambio de Gobierno y llegó el consejero Bernardo Ciriza. El proyecto del pantano de Itoiz comenzó con el socialista Gabriel Urralburu, y ahora nuevamente se encuentra el PSN en el Gobierno para impulsar el Canal.

¿Cree que hay peligro inminente de la llegada del lobo?

–Hoy diría que no. Pero no ayuda haberlo declarado especie protegida, sobre todo ante la complicada situación de la ganadería extensiva.

¿Desarrollo Rural debió votar en contra del decreto?

–Sí, ante la falta de un estudio que evaluara la situación del lobo en las diferentes comunidades autónomas. Esta especie no se encuentra en peligro de extinción, en determinadas zonas hay muchos ejemplares. No es casualidad que Galicia, Asturias y Castilla y León, comunidades con más lobos, vayan a recurrir el decreto, porque hasta ahora han controlado su población.

¿Qué medidas deben adoptarse?

–Hace falta ayuda al profesional para adecuar instalaciones y para proteger al ganado con mastines ante el posible ataque del lobo. Pero, los ganaderos no vamos a asumir el coste económico de propuestas de gente de ciudad y de ecologistas; aunque el decreto deja claro que las administraciones no van a aportar más dinero y personal al declarar al lobo especie protegida; y señala que si hay ataques en un breve espacio de tiempo, las administraciones actuarán siempre y cuando los ganaderos hayan adoptado las medidas preventivas detalladas en la normativa. En definitiva, el decreto nos obliga a cubrir este coste.

¿El Plan de Desarrollo Rural podrá incluir ayudas para el lobo?

–Habrá que intentan añadir subvenciones en la línea de depredadores. Aunque actualmente el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra es más ambientalista que antes.

