Asier Martínez: "Los deportistas y profesionales han convertido a Navarra en un gran referente"

¿Cómo ha vivido el deporte en esta situación excepcional de pandemia?



Durante la pandemia, la actividad se ha limitado. Los deportistas, y sobre todo los atletas, hemos pasado de ser unas personas muy activas, con muchos entrenamientos, con mucha carga de kilómetros, de pesas y de todo esfuerzo físico a ser sedentarios. Este cambio nos ha afectado tanto a nivel físico como a nivel psicológico.

¿Qué sintió al vivir en una villa olímpica junto a los mejores deportistas del mundo?



Lo viví como un niño. Suena muy tópico, pero para mí era lo máximo. Los JJOO es a lo que más podemos aspirar los deportistas, concretamente en el atletismo.



Con esta experiencia de los juegos olímpicos he crecido. Me han educado con las olimpiadas, las he vivido desde que tengo uso de conciencia y de razón, y vivir con mis propias carnes y con mi propia experiencia lo que siempre había soñado y lo que había vivido desde otra perspectiva completamente distinta, lo fue todo. Estar en Tokio para mí no era únicamente ser olímpico (con toda la responsabilidad que conlleva), sino que se trataba de una situación que siempre he deseado y he luchado por ella. Ver como mi sueño se hacía realidad fue único.

Pero no todo ha sido negativo. En mi caso, y hablando desde mi experiencia, esta situación me ha servido para aclarar la cabeza, para darme cuenta de lo que verdaderamente quería y de lo que realmente me gustaría poder hacer cuando todo esto termine. También he podido pensar que es lo que quiero, en definitiva, en la vida.