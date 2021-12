Montse Guerrero: "En 2022 llegarán nuevas normas para seguir impulsando la sostenibilidad"

La experta expone que la sostenibilidad se ha incorporado en Navarra como clave de la nueva estrategia de especialización inteligente S4, lo que la convierte en base para que el cambio sea real y la Comunidad se sitúe como líder en este ámbito

Lograr la sostenibilidad podría equipararse a tocar una sinfonía. Para que la música de una orquesta suene de manera armónica todos y cada uno de sus miembros han de interpretar todas las notas del pentagrama en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y con la forma debida. Si trasladásemos esta metáfora musical a la sostenibilidad, significaría que, por ejemplo, las empresas han de preocuparse de producir de tal manera que no comprometiesen los recursos de las generaciones futuras y, por lo tanto, que el crecimiento económico no estuviera vinculado al consumo de los recursos; la ciudadanía debería demandar y comprar este tipo de productos y servicios; y la Administración, por su parte, no solo penalizaría la producción de aquello que no fuera sostenible social y medioambientalmente, también premiaría a través de estímulos fiscales a aquellos que sí lo hicieran y, además, actualizar los programas educativos desde las edades más tempranas para ir más allá de reciclaje.

Porque el futuro o es sostenible o no será. Esto es lo que defiende Montse Guerrero Pérez, ingeniera agrónoma, Máster en Innovación, Empresa y Economía Circular por la Universidad de Bradford y consultora en economía circular de la Asociación de la Industria Navarra (AIN) con una dilatada trayectoria profesional en este ámbito. "La clave es alinear todos los incentivos. Y, sobre todo, desincentivar lo que no sea sostenible", señala. Porque cuando se apuesta por la sostenibilidad, tal y como defiende esta experta, los resultados brillan por sí mismos en todos los ámbitos.

¿Hasta qué punto están las empresas navarras preocupadas por la sostenibilidad?



La legislación navarra ha sido históricamente muy avanzada a la hora de establecer requisitos exigentes en las condiciones medio ambientales y sociales. Esto supone que las empresas de nuestro tejido productivo tengan una sensibilidad especial hacia estas materias. Nuestro objetivo como Asociación de la Industria Navarra, en colaboración con el sector privado y con la administración, consiste en posicionar a Navarra en Europa como una de las regiones que ya está impulsando el cambio. Esto servirá para atraer empresas que sean sostenibles, talento, y, por supuesto, generar riqueza. Muchas empresas navarras llevan años trabajando en la sostenibilidad. ¿En qué se concreta en la práctica? Están considerando cómo pueden cambiar su procesos y productos para garantizar que aporten en positivo tanto a nivel medio ambiental como en la parte social. Ahora bien, la sostenibilidad no es solo una cuestión del sistema productivo, también de los consumidores, que tienen en sus manos, a través de sus decisiones de compra la posibilidad de cambiar el modelo. Las Administraciones también tienen un papel muy importante en los cambios legislativos y en su poder de compra. Todos somos responsables. En este sentido, tanto la estrategia S4 como Navarra Green están dirigidas a que la producción y la demanda se alineen hacia la sostenibilidad.

Nos encontramos en un cambio de época donde hay que digitalizarse y hay que ser sostenible. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?