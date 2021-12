El año decisivo

A nadie se le oculta que cualquier valoración política debe empezar por asumir que estos 22 meses que han trascurrido desde marzo de 2020 han resultado condicionados por una pandemia mundial que ha alterado de forma notable cualquier planificación gubernamental. En nuestro caso ha sido así, especialmente para todo lo relacionado con las Políticas Migratorias, una dirección general nueva, que se ha revelado no ya necesaria sino imprescindible ahora y más en el futuro, a pesar de quienes todavía se resisten a dar el rango de navarros y navarras a las más de 108.000 personas que nacieron en otros países y que son lo que somos. Pero antes de entrar en políticas concretas me gustaría hacer una reflexión global del Gobierno. Este Gobierno, del que formamos parte PSN, Geroa Bai y Podemos, con el apoyo parlamentario en diferentes grados de Bildu e Izquierda-Ezkerra, no es un gobierno improvisado. Es, y va a seguir siendo, una apuesta estructural porque se basa en una amplia mayoría social de Navarra que, con sus diferentes sentimientos de identidad, no quiere volver la vista a los oscuros años de la derecha excluyente en el poder.

Creo honestamente que se está haciendo un trabajo serio y riguroso. A pesar de encontrarnos en una situación bastante compleja hemos sabido trabajar en común y pulir las diferencias lógicas en un Ejecutivo basado en la diversidad, entendiendo que en todos los tiempos y sociedades ha sido la mayor fuente de riqueza salvo, lógicamente, para los que solo creen en la uniformidad.