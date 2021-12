Un futuro marcado por el bien común

Sin embargo, los fondos no prosperarán si no se prepara el camino y se alinea la política de la Comunidad con los objetivos colectivos tanto europeos, como los que ya habíamos diseñado en la S4 y en el Plan Reactivar Navarra- Nafarroa Suspertu. Así, la puesta en marcha de unos presupuestos expansivos, que han vuelto a ser aprobados de forma mayoritaria, y las políticas dirigidas a la mejora de la educación, la sanidad, las infraestructuras y la cohesión social y territorial, deben ser el marco donde se articulen los diferentes proyectos que permitan la definitiva modernización de nuestra Comunidad.

Pero reitero, toda la política económica no tendrá sentido si no afecta directamente a la mejora de la calidad de vida de las personas, si no sitúan el bien común en el horizonte de sus objetivos más señeros. Un bien común que sea capaz de dar oportunidades a todas las personas y que no deje atrás a nadie. Los retos de la cohesión social y territorial, el envejecimiento poblacional, la desigualdad de género y por edad, la inclusión de los colectivos de riesgo, la retención del talento, son realidades que enfrentar de forma inmediata, y en ello se basan la mayoría de las políticas del Gobierno, de las propuestas y acciones. Caminamos en común por el bien común.