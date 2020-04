Diez películas sobre escape rooms para ver en casa

Ahora que estamos encerrados sin salir de casa, podemos sentirnos identificados con los protagonistas de las siguientes películas. En ellas sus actores se vieron obligados a experimentar una sensación de enclaustramiento, hasta no dar con una respuesta correcta al último acertijo. Si finalmente consiguen o no acabar con esa sensación de ahogamiento, solo lo podrás saber viendo estos diez títulos especiales para estos días de confinamiento.

El Hoyo



El argumento de "El Hoyo" (Basque Films) ha conquistado a medio mundo, hasta convertirse en la película vasca más vista en Netflix en Estados Unidos y una decena de países más. Este thriller con una profunda carga moral, tanto individual como social, llega dirigido por Galder Gaztelu- Urrutia.

En una cárcel de muchos pisos, la comida baja en una plataforma. Los presos de los pisos de arriba comen en abundancia, pero los de abajo tendrán que conformarse con las sobras. Una rebelión es inminente.

Saw



Nos referimos a la primera película de una saga que ha cautivado a los amantes del terror. Estrenada en 2004 y dirigida por James Wan, el filme fue exhibido por primera vez en el prestigioso Festival de Cine de Sundance. Allí sorprendió tanto por su intriga, como por las impactantes imágenes que se han convertido en seña de identidad de esta película.

Adam se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea. A su lado, hay una persona encadenada, el Dr. Lawrence Gordon. Entre ellos hay un hombre muerto. Ninguno de los dos sabe por qué está allí, pero solo disponen de unas horas para desenredar el complicado rompecabezas en el que están inmersos.

Cube



Estamos ante una producción canadiense de terror, suspense y ciencia ficción dirigida por Vincenzo Natali. Una cinta que ha envejecido bien con el tiempo y que, un año después de su estreno en 1997, fue reconocida con los premios de mejor película y mejor guion en el Festival de Cine de Sitges.

Seis personas aparecen encerradas en un complejo laberinto de habitaciones cúbicas que esconde trampas mortales. Los protagonistas del relato no saben cómo llegaron allí, pero pronto descubren que deberán resolver ciertos enigmas y sortear con habilidad todas las trampas si quieren sobrevivir.

La habitación de Fermat



Co-dirigida por Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, "La habitación de Fermat" es la ópera prima de ambos directores. Estrenada en 2007, puede considerarse predecesora a las escape rooms si tenemos en cuenta su argumento.

Cuatro matemáticos, que no se conocen entre sí, son invitados por un misterioso anfitrión con el pretexto de resolver un gran enigma. Pronto descubren que se encuentran en una sala que empieza a menguar y que corren el riesgo de morir aplastados entre sus paredes. Tendrán entonces que averiguar qué relación hay entre ellos y por qué alguien quiere asesinarlos.

The Hole



Dirigida por Nick Hamm, el director no nos propone otra película más de terror adolescente. En "The Hole" no vamos a encontrar a un asesino enmascarado, sino que estamos ante un thriller psicológico de dimensiones claustrofóbicas.

Cuatro estudiantes deciden esconderse en un viejo búnker abandonado para librarse de un viaje escolar y montar una fiesta. Iban a estar solo dos días, pero se quedan encerrados durante más de dos semanas. El terrible final se desata y mientras los cadáveres de los jóvenes son extraídos del búnker, el enigma de la pesadilla se va resolviendo poco a poco.

h2>Exam

La película se estrenó en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo y en el Festival de Cine de Raindance. Allí se presentó este thriller británico dirigido por Stuart Hazeldine, cuyo guion llega firmado por Simon Garrity. La trama gira en torno a un amplio grupo actoral que lucha por conseguir un puesto de trabajo.

Cinta de tensión psicológica que nos sitúa en un agobiante escenario donde un grupo de candidatos competirán por hacerse con un jugoso puesto de trabajo. Las reglas son simples: nada de preguntas, nada de salir de la habitación y, por último, nada de estropear el folio del examen. Tienen 80 minutos.

Escape Room



"Escape Room" es una película de terror psicológico estadounidense bajo la dirección de Adam Robitel. Protagonizada por Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Jay Ellis, Nik Dodani y Yorick van Wageningen, la cinta fue lanzada en Estados Unidos el 4 de enero de 2019. Los críticos elogiaron de ella la atmósfera y el reparto, pero criticaron la trama familiar y su fracaso para aprovechar al máximo su premisa.

Seis extraños reciben una misteriosa invitación para participar en una "escape room". Todos ellos desconocen las condiciones del juego. Lo único que saben es que el ganador obtendrá un premio en metálico de un millón de dólares. Cuando los seis extraños aceptan participar en este inusual juego se dan cuenta de que han cometido un grave error.

La cabaña en el bosque



Buena película fantástica, avalada por la crítica que la eleva a película de culto entre los amantes del género. Dirigida y escrita por Drew Goddard, "La cabaña en el bosque" fue estrenada el 13 de abril de 2012.

Dos técnicos en una sofisticada planta industrial se están preparando para una operación desconocida. Mientras tanto, cinco estudiantes universitarios van de vacaciones a una remota cabaña en el bosque, mientras que los técnicos los observan con cámaras ocultas. A través del diseño de la cabaña, el uso de sofisticados controles ambientales y la liberación de drogas en el aire que alteran el humor, los técnicos manipulan el ambiente asemejándolo a un arquetipo de terror bastante común.

El método



Basada en la obra de teatro "El método Grönholm" de Jordi Galceran, la cinta fue estrenada el 16 de marzo de 2006. Dirigida por Marcelo Piñeyro, la película se alzó con dos premios Goya en las categorías de mejor guion adaptado y mejor interpretación masculina de reparto, respectivamente.

Siete aspirantes a un alto puesto ejecutivo encaran la última prueba del proceso de selección en medio de la tensión que supone estar rodeado de rivales. Es el método Grönholm. Los candidatos (el triunfador, el agresivo, la insegura, el crítico, el indeciso...) pronto averiguan que entre ellos se esconde un infiltrado.

13 fantasmas (2001)



Película de terror canadiense-estadounidense, dirigida por Steve Beck y protagonizada por Tony Shalhoub y Shannon Elizabeth. Estrenada el 26 de octubre de 2001, no debemos confundirla con la versión de "Los trece fantasmas", que se estrenó en 1960.

Arthur y sus dos hijos heredan una mansión de un tío lejano. Como Arthur está arruinado, la familia se traslada a la casa, donde descubren el terrible secreto que oculta la herencia: entre las paredes de cristal se encuentran encerrados 13 fantasmas. Atrapados en su propia mansión, se dan cuenta de que ésta es en realidad un enigma cuya solución será la clave de la que dependa su salvación.