Marc Márquez: "Es una pena, pero no correr fue la mejor decisión"

El piloto Marc Márquez (Repsol Honda) ha lamentado no haber podido participar en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia, pero considera que era "la mejor decisión", ya que ha sufrido "una de las caídas más grandes" que ha tenido nunca en el Mundial y no podía correr riesgos.

"¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio. Ha sido una caída bastante fuerte en el 'warm up' de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido. He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, que terminó duodécimo en Mandalika, aseguró que han vivido "una carrera de supervivencia". "Todo este fin de semana ha ido de sobrevivir. Vinimos aquí y tuvimos tests súper productivos y luego cosas fuera de nuestro control han cambiado la situación", manifestó.

"Durante el inicio de la carrera mi visera se ha ensuciado mucho con todo el polvo de la pista detrás de los otros pilotos. Cuando estaba detrás de 'Pecco' he podido ver su luz roja, pero cuando lo he pasado estaba solo y me resultaba muy difícil pilotar bien. He tocado el límite de la pista porque no podía verla correctamente y he hecho una gran salvada", relató.

El de Granollers es sexto en la general, a sólo diez puntos del líder Enea Bastianini. "Eso es muy bueno. Tenemos que concentrarnos en esto y prepararnos para un nuevo fin de semana con neumáticos normales. Aún así, quiero pedir disculpas al equipo porque creo que la moto iba bien y podría haber conseguido algo más", concluyó.