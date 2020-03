Al sr. Jorge Crespo

Algún día después del 5 de marzo, nos encontramos en el paseo del Andén, a la altura del colegio de Santa Ana, usted iba hacia el ayuntamiento y no quiso parar dándome a entender que tenía prisa. Lo que le voy a decir con estas líneas se lo hubiera dicho a la cara, como suelo hacerlo y más en estos casos. Por cierto, le trato de usted, ya que no me inspira ninguna confianza, me resulta difícil, pues estoy acostumbrado a tratarme con la gente de tú y que me traten así también, pero después de lo sucedido...

En una asamblea de febrero, usted trató de traidor y mentiroso a un afiliado no presente. Yo le indiqué que nunca había escuchado algo parecido sobre alguien que no estaba y por lo tanto no podía defenderse, le dije que si volvía a repetirlo abandonaría la asamblea, como así lo hizo, me fui (en los años 80 y 90 nos decíamos barbaridades, pero a la cara).

En la asamblea informativa del 5 de marzo, la ejecutiva regional del PSN informó de la reunión del 28 de febrero con los 3 concejales (sr Jorge, sra Magdalena e Ibai), en la cual según la ejecutiva hubo acuerdo unánime de poner fin a las peleas internas de días atrás, trabajar por Estella y potenciar la agrupación. A los pocos minutos, usted como secretario general, cesa al secretario de Organización (Ibai) (sin poder hacerlo según nuestros estatutos), rompiendo por su parte el acuerdo al que habían llegado, (la ejecutiva se entera de ello de regreso a Pamplona).

Con esa información pregunté a los concejales, si era cierto o no lo que acabamos de oír, Ibai dijo SÍ, la sra Magdalena dijo SÍ y el sr. Jorge (aunque con rodeos) al final dijo SÍ. Usted se fue de la asamblea sin querer defenderse, dentro de la familia socialista (quizás esperaba que no se le dejara hablar, en ese caso le salió el tiro por la culata) pues se le dejó defenderse de las acusaciones de mentiroso, pero ¿qué argumentos nos podía dar después de lo escuchado? No tuvo la decencia de reconocerlo ante la asamblea, todo lo contrario, fue a contar SU BATALLITA a la prensa y a las redes sociales (en ellas debe ser un crack, pero deje de usar el barro).

Un afiliado refiriéndose a la ejecutiva dijo algo así como "eso lo tendréis que demostrar ", en eso consistió el apoyo al final de la asamblea a usted.

En cuanto a la moción de censura, MIENTE cuando dice que fue decisión de asamblea. Yo le dije que estatutariamente no se podía votar y tras discusión, se aprobó EXPLORAR, (por mayoría con 8 votos a favor, 5 otra propuesta y 5 abstenciones). ¿Quizás esa asamblea se celebró en la esquina de al lado?

Por último, algún consejo: por favor no se llame socialista, los socialistas damos la cara en las asambleas de afiliados y también públicamente, no sea amigo de la mentira, calumnia y manipulación. Respire hondo, no se fíe de la palmada en la espalda, escuche al contrario, diga las cosas a la cara, si es así, le deseo lo mejor en su vida profedional.

Miembro de la Gestora de la Agrupación Socialista de Estella