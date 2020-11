El rincón de libros para todos, en Viana

El responsable, Iñaki Suso, quiere concienciar a los vecinos de que rentabilizar la biblioteca es "casi una obligación ciudadana"

La biblioteca de Viana consigue, por cuarto año en esta década, uno de los premios de animación a la lectura María Moliner. Si ya lo hizo en 2015, 2016 y 2018, en esta ocasión el premio vuelve a repetir de nuevo con el proyecto titulado Biblioteca de Viana: pública y ciudadana. Iñaki Suso Espadas es el bibliotecario que está al frente de la misma desde hace ya más siete años. Explicaba durante esta semana, que el hilo conductor del proyecto seleccionado es "hacer ver a la población que las bibliotecas son para todos, y también en todo tipo de condiciones".

La iniciativa llevada a cabo en la biblioteca de Viana ha conseguido uno de los premios María Moliner recoge entre 90 y 100 actividades dirigidas a todos los públicos. Todas ellas están alineadas con el proyecto y pretenden "concienciar a los vecinos de que la biblioteca tiene una financiación pública y es casi una obligación rentabilizar esa inversión", añadía Suso.

préstamo DE LIBROS El responsable de la biblioteca recordaba que para hacer uso de ella no hace falta nada, ni tan siquiera el carné, si no es para el préstamo de libros. "Hay veces que hay cierta desinformación sobre el uso de la biblioteca" comentaba Suso. No obstante, el bibliotecario se manifestaba satisfecho con la participación de los vianeses en las actividades organizadas. A la hora de hacer la difusión de éstas y de los fondos de la biblioteca ha habido que adaptarse a los nuevos tiempos y ahora funcionan mejor las redes sociales que los boletines impresos. En Viana, un blog, Facebook, Instagram, Twitter y hasta la aplicación Tik Tok son válidas para dinamizar la actividad y uso de la biblioteca. El boca a boca también funciona bien.

sUGERENCIAS El bibliotecario explicaba que "la biblioteca de Viana es receptiva a las sugerencias de sus usuarios y, si el presupuesto lo permite, se adquieren los títulos propuestos". Recientemente ha incorporado a sus estanterías una colección infantil sugerida y que está funcionando muy bien.

Iñaki Suso define el perfil del lector de Viana como mujer, en torno a los 40 años y lectora de novela histórica y policíaca. El público infantil se enmarca entre los 6 y 12 años y también es un gran lector.

Biblioteca y Covid-19 La biblioteca vianesa no ha sido ajena a las diversas consecuencias de la covid-19 y , en este sentido, durante el confinamiento tuvo que organizar varias actividades no presenciales: concursos virtuales, fomento del préstamo del libro electrónico, sugerencias de lectura, etc. Ahora la actividad ha vuelto, con las diferentes medidas de desinfección y de seguridad requeridas por la situación y ha incorporado también, el servicio de préstamo a domicilio para quienes no puedan acudir a la biblioteca o, que por precaución, prefieren no hacerlo.