La Barañáin-Tsunza virtual supera las 500 inscripciones

No habrá carrera, pero la Barañáin-Tsunza seguirá presente el fin de semana del 28-30 de mayo. La popular prueba enmarcada en el Barañaingo Eguna ha superado las 500 inscripciones. Ayer a media tarde ya eran 505 las personas que habían pagado los 8 euros de la inscripción. Y eso que será una edición virtual.

"Nos costó mucho tomar esta decisión, no éramos partidarios de organizar una carrera sin el ambientazo del Barañaingo Eguna, pero la falta de fondos para avanzar en los proyectos de nuestra asociación, Children of Africa, nos ha motivado a lanzarnos a la aventura", explicaron en redes sociales desde la organización. El objetivo de esta edición es una "escuela en condiciones para Mkilo", aldea del distrito de Kinango con una escuela rural prácticamente sin aulas.

Aunque no se celebre una carrera como tal, se elaborará una clasificación virtual mediante la app Strava. Durante todo el fin de semana, cualquier persona inscrita podrá registrarse en la aplicación "y realizar el recorrido de la carrera por nuestro pueblo sin necesidad de nada más que tu móvil para poder tomar el tiempo", concretaron.

Por último, han pedido en redes sociales que "llenemos Barañáin con las camisetas amarillas de esta edición, aunque no podamos correr. Demostremos el hermanamiento de Barañáin con Kenia. Este año no habrá salida masiva, ni estaremos juntos durante el calentamiento ni podremos abrazarnos al acabar, pero no por ello algo tan especial como la Barañáin-Tsunza se va a detener".