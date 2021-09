Maite Garbayo: "Olite ha demostrado ser una ciudad responsable y concienciada con la actual situación sanitaria"

Maite Garbayo (Agrupemos Olite), pide "prudencia a los vecinos" y confía en que "saldremos de esta situación pronto"

Es difícil despedirse de las fiestas en honor a la Exaltación de la Santa Cruz de Olite/Erriberri todos los septiembres, pero todavía lo es más desde hace dos años. Desde que el chupinazo no suena, el pañuelico no se anuda al cuello a las 12:00 horas en la plaza o desde que las vaquillas y reses bravas no recorren las calles. El 13 de septiembre suponía el comienzo del fin del verano. El comienzo de una semana donde todos los olitenses se reunían para disfrutar de los últimos días juntos antes de volver a la 'tan querida rutina'. Este verano, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por programar actividades para todos los gustos y públicos, para que sientan que el verano no está perdido del todo y para saciar el segundo año consecutivo sin fiestas, y que esperan que sea el último.

¿Habéis añadido alguna novedad respecto al año pasado?

–Hemos organizado actividades con la idea de suplir lo que ha supuesto dejar de tener fiestas. Durante el verano, Álvaro Chueca, concejal de Festejos, se ha encargado de elaborar un calendario en julio y en agosto de actividades que también se prolongan hasta finales de septiembre. Además, en este mes se han unido las asociaciones o agrupaciones que tradicionalmente participan en las fiestas: gaiteros, txistus, Banda de Música, coral, gigantes... Todos han querido participar un poquico en lo que es la programación de las no fiestas. Se trata de la celebración de conciertos y eventos concretos en horas puntuales, y que no trascienden más allá.

¿Cómo es el protocolo de estos actos?

–Se ha planificado todo al aire libre y marcado todas las distancias de seguridad posibles, ya sea mediante bancos, sillas o con lo que proceda. Y, por supuesto, el uso de mascarillas es obligatorio en estos eventos organizados.

¿Cómo cree que van a responder los vecinos en estos días de las no fiestas?

–Van a haber reuniones, pero también creemos que va a primar la prudencia. Hay un límite de personas que se puede guardar. No obstante, durante este periodo de no fiestas va a cambiar la normativa a mitad de ellas. Se está oyendo que la hostelería va a poder abrir hasta las 02.00 horas, pero no lo sabemos. Estaremos a la espera del cambio de normativa para ver qué se puede hacer y qué no, y para ver cómo nos podremos adaptar a ella.

¿Cómo definiría la respuesta de los vecinos ante la situación sanitaria actual?

–Desde el Ayuntamiento, hemos hecho un llamamiento a la población para que prime la prudencia. Creo que la respuesta está siendo buena. Pensamos que la gente está concienciada. Desde el Consistorio, deseamos que la población siga guardando todas las medidas sanitarias para poder evitar los contagios. De hecho, a pesar de toda la afluencia de turismo que hay en Olite/Erriberri, el nivel de contagios ha sido bastante comedido. En ningún momento hemos estado en toque de queda como sí lo han estado otras poblaciones de la comunidad, y eso es un punto a favor y que nos gustaría mantenerlo así.

¿Qué impacto económico supone no celebrar las fiestas?

–Es un palo grande. Hay que tener en cuenta que la hostelería ve que en Olite/Erriberri se alarga el verano, cosa que no ocurre en otras muchas ciudades. En algunos lugares oyes que cuando acaban significa que el verano ha terminado. Sin embargo, aquí todavía nos queda este coletazo de septiembre. Con lo cual, supone una inyección más para el mundo de la restauración y de la hotelería. También hay que tener en cuenta que muchos comercios y negocios siguen cerrado por la Covid-19 que ha afectado a todos, o casi todos, los sectores.

Además, sigue vigente el plazo para solicitar las ayudas de la Covid-19 para negocios y servicios que han estado afectados por la pandemia, así como con las cuotas de autónomos o las personas que han tenido que cambiar los equipos de protección, por ejemplo.

Olite/Erriberri forma parte de varios rankings sobre los mejores pueblos de España o los castillos más espectaculares. ¿Cómo se siente al ser la alcaldesa?

–Es una verdadera responsabilidad. La imagen que das es la que se lleva la persona visitante. Procuramos, siempre, velar por la limpieza de las zonas más visitadas, que estén siempre las papeleras bien preparadas o que no haya papeles en el suelo. La limpieza es fundamental y siempre hay refuerzos.

Repito que la responsabilidad es grande. Sabes que las personas que vienen se van a llevar una impresión. Nosotros queremos que se lleven la mejor posible y que hablen bien de la población para que el boca-boca funciones y puedan venir personas que no conocen todavía Olite/Erriberri.

Un mensaje para los vecinos y vecinas para estos días.

–Hay que tener prudencia. Seguimos en pandemia y aunque estemos vacunados siguen habiendo casos, y la gente se sigue contagiando. Hay personas muy vulnerables a las que les afecta el virus y son las paganas de las imprudencias. Que disfruten al máximo dentro de la no normalidad. Confío en que de esta saldremos.