La Magdalena se siente "aislada" ahora de la Txantrea

La plataforma TX Auzo Ekimena denuncia la situación de "destierro" y "aislamiento" en la que el Ayuntamiento está dejando el barrio de la Magdalena, lo que ha quedado en evidencia, según han constatado, tras el desarrollo del plan Txantrea Sur y de las pasadas inundaciones. En un comunicado señalan que hace unas semanas visitaron la zona" y comprobaron "cómo en plena riada, la recientemente inaugurada zona del plan sur ha dejado completamente apartada a vecinos y vecinas del resto del barrio de la Txantrea". Y añaden: "La situación fue tan grave que para ayudar al vecindario los bomberos tuvieron que entrar a la zona en zodiac, ya que no hay manera de penetrar con ningún vehículo rodado", un vecindario que "hasta ese momento hacia su vida comercial y social en el barrio".



TX Auzo Ekimena denuncia que "las edificaciones que se han ido levantando en las cercanías han acotado el transcurso natural del rio y la puesta en marcha del plan sur encorseta a vecinos y vecinas hasta el punto del aislamiento con el resto del barrio de la Txantrea" (no hay ni conexión rodada) y añaden que "en su momento el vecindario de la Magdalena ya puso en conocimiento de dicho riesgo cuando se ejecutasen las obras y no se reparó en ello, pero entendemos que hay posibilidades de que se subsane el destierro que sufren". Por todo ello, anuncian que "vamos a solicitar juntarnos con las personas técnicas del Ayuntamiento responsables para exponerles la situación, con el fin de que escuchen las propuestas y soluciones que las familias de la Magdalena tienen pensadas para acabar con este destierro".