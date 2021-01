El sorteo de San Antón no faltará a su cita anual en Baztan

El próximo día 17 de enero, como cada año, se celebrará el Día de San Antón, el patrón de los animales domésticos. Desde hace mucho tiempo es un día muy especial para los baztaneses, no en vano, según cuentan los mayores, cada 17 de enero los animales domésticos gozaban de su día libre, no tenían que trabajar, y como los animales no trabajaban, sus dueños se sumaban a la fiesta, acudiendo a Elizondo, donde se reunían centenares de personas llegadas de todos los pueblos.

Aunque con el paso del tiempo la sociedad ha cambiado y ya no son tantos los que tienen animales en casa, la celebración sigue muy arraigada entre los baztaneses. Todavía son muchos los que se reúnen en la plaza de Elizondo a disfrutar de la actuación de bertsolaris, de la degustación de Baztan zopak, y sobre todo, la gente espera con ilusión el sorteo anual en favor de la residencia de ancianos Francisco Joaquín Iriarte. Se desconoce cuándo comenzó a celebrarse la rifa, pero hay constancia de su celebración en el año 1867, a través de un boleto encontrado por el elizondarra Luis Mari Ruiz encontró entre los papeles del antiguo archivo del Monasterio de San Salvador de Urdazubi.

En aquel entonces la rifa se celebraba en beneficio de la Santa Casa de Misericordia de Baztan, hoy en día residencia Francisco Joaquín Iriarte, y la recaudación de la misma era una cantidad muy importante, se decía que con ella se financiaba la comida de medio año para los residentes. Los boletos se pueden adquirir en comercios y establecimientos hosteleros y aunque este año no habrá la celebración de otros años sí habrá sorteo, y se mantendrán los premios de los últimos años, habrá cuatro: un ternero, un hermoso cerdo, dos corderos y un hermoso jamón. ¡Suerte!