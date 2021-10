Baztan cuenta con 7.850 habitantes y 2.497 plazas de camas turísticas

Es sabido que Baztan es un lugar atractivo para el turismo, y que durante las dos últimas décadas el impacto que está teniendo en el tejido socioeconómico del territorio ha aumentado.

El fenómeno turístico es algo que todavía se está desarrollando y que se ve reflejado en la afluencia de visitantes, en el aumento del número de alojamientos, y en la aparición de nuevas tipologías de estos últimos.

En el Ayuntamiento de Baztan son conscientes de todo ello, como lo son también de que "la socioeconomía es un sistema complejo en la que cada tendencia de las variables tiene efectos positivos y negativos en la sociedad". Es lo que afirmaron ayer Xabier Torres, concejal de turismo del Ayuntamiento y Joseba Otondo, Alcalde del valle, en la comparecencia de prensa para informar sobre el estudio sobre alojamientos turísticos que ha elaborado el Consistorio.

El aumento de los alojamientos turísticos en Baztan salta a la vista, al igual que la falta de oferta de vivienda en alquiler, los problemas de la gente para acceder a la vivienda o el encarecimiento del precio de la vivienda. Son aspectos que el Ayuntamiento tiene en cuenta y los que lo han llevado a reflexionar sobre la situación actual del valle, y sobre todo, a pensar en el futuro.

En este sentido, según indicó ayer Torres, "Baztan está en un momento en el que hemos empezado a cambiar físicamente los pueblos para responder a la fenomenología turística. El valle necesita una normativa que ordene el valle desde diferentes aspectos, adaptada a su realidad rural y a sus aspiraciones, con una visión para dos décadas, y anticipando escenarios".

En este contexto se enmarca el Estudio de Alojamientos Turísticos que acaba de realizar el Ayuntamiento. El objetivo era conocer la situación actual para luego, abrir una fase de participación y regulación.

DATOS DEL ESTUDIO La recogida y cruce de datos se ha realizado a través de diversas fuentes, siendo los principales la encuesta de alojamientos turísticos, el Observatorio de Turismo de Navarra y el Observatorio de la Realidad Social, el NASTAT y el Plan Urbanístico de Baztan. El análisis ha sido realizado por la consultora Bizi-Biziki y la foto fija data de principios de 2021.

En Baztan hay 199 alojamientos turísticos y se ofertan 2497 plazas de cama, 32 plazas por cada 100 habitantes. En un extremo está Erratzu, con 150 plazas por cada 100 habitantes, y a continuación Gartzain con 102, Azpilkueta con 56, Lekaroz con 53 y Arizkun con 43, y en el otro extremo se sitúan Irurita con 6, Elizondo con 11, y Aniz y Berroeta con 18. En cuanto al número de alojamientos, en el cuartel de Baztangoiza hay 82, en Elizondoa 60, en Erberea 44 y en Basaburua 13. Desde el Ayuntamiento no tienen duda de que cada tipología incide de distinta manera en su entorno, y además "hay que tener en cuenta las características urbanísticas de cada pueblo y barrio a la hora de analizar los datos, cuál es el número de segundas viviendas y vacías, la oferta de servicios, la capacidad de acogida de vehículos, la red viaria, y también la realidad social, ya que no es lo mismo un lugar en riesgo de despoblación o con dificultades para fijar población que Elizondo. Hay una casuística particular en cada uno de los pueblos de Baztan".

Baztan cuenta con 7850 habitantes y dispone de 2497 plazas de alojamiento turístico. A corto plazo, se esperan al menos 816 nuevas plazas, lo que elevaría el número de plazas a 3313.

Torres explicó que entre los alojamientos que existen en la actualidad en Baztan, hay 108 casas rurales (61 en Baztangoiza). Esto supone el 15% de las existentes en Navarra. En cuanto al grupo de apartamentos turísticos hay 68 en Baztan, el 14% de las plazas que se ofertan, de las cuales 38 están en Elizondoa.

Poniendo el foco en la actividad laboral, el alojamiento turístico es una actividad complementaria para el 65% de los gestores, que son principalmente de Baztan y residen en él, aunque se percibe un aumento de inversores externos.