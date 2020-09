"Hasta ahora la sociedad uhartearra ha actuado con responsabilidad y solidaridad"

En condiciones normales, el sábado anterior al tercer lunes de septiembre –hoy– Huarte se viste de fiesta. Los cuatro grupos con presencia en el pleno han recordado en un bando municipal que este año "no toca". El Consistorio pide no bajar la guardia en ambientes familiares y sociales. Y el alcalde Alfredo Arruiz (EH Bildu) insiste en la llamada a la responsabilidad.

¿Le preocupan las posibles celebraciones o cree que la ciudadanía responderá?

–Sí, estoy preocupado. He visto en otros pueblos que durante las fechas de las fiestas se han producido actos irresponsables. Hasta ahora la sociedad uhartearra en general ha actuado con responsabilidad y solidaridad ante la adversidad que estamos viviendo, por eso espero que no se produzcan episodios no deseados. Es el objetivo del bando compartido por todos los grupos políticos.

¿Cuáles han sido las prioridades del Ayuntamiento durante estos meses de pandemia?

–Hemos trabajado para que los y las vecinas, al salir de sus domicilios, hayan tenido una sensación de seguridad. Limpiando y desinfectando calles y zonas vulnerables, haciéndoles llegar información actualizada, con contacto directo con el centro de salud, dejándonos asesorar y colaborando con ellas. Espero que se hayan sentido protegidas por la administración más cercana, su Ayuntamiento. La prioridad ha sido trabajar para las personas y familias más vulnerables. Se creó una red de voluntariado entre la juventud, que respondió a nuestra llamada de manera espectacular. Gracias a ellas y ellos se ha podido ayudar con compras que personas mayores no podían hacer, se ha tejido una red para fabricar mascarillas, se han realizado llamadas telefónicas de acompañamiento y un largo etcétera.

La oposición ha criticado la tardanza en adoptar medidas. Y, por ejemplo, tildó de "muy escasos" los 10.000 euros de ayuda al comercio. ¿Cree justificadas las quejas?

–Antes de responder, tengo que poner en valor el trabajo de todas las formaciones creando una comisión específica del covid-19. Creo que ha sido un éxito y una herramienta eficaz a la hora de tomar decisiones consensuadas. ¿Sobre las quejas de la oposición? Están haciendo su papel, criticar por criticar. Y si eso es todo lo que tienen para aportar, es para estar satisfechos con nuestro trabajo. Estamos actuando con responsabilidad, criterio y meditando muy bien cada paso. Las prisas son malas consejeras. Cuando critican la ayuda para el comercio local, no es cierto que son 10.000 euros. Esa cantidad es para paliar los gastos de adecuación de los locales, no cuentan la segunda parte. Se están elaborando las bases de una ayuda de 33.000 euros mediante bonos de consumo, y la ciudadanía se verá también beneficiada. Uharte tiene que saber que va a ser un año duro en el plano económico. Vamos a tener un menor ingreso y hemos soportado un gasto muy grande; por una parte al asumir el coste salarial del 100% de todo el personal, incluido el de las empresas externas que prestan servicio al ayuntamiento soportando los ERTE necesarios, y por otra al reforzar todos los servicios para cumplir las normativas. Por todo esto tenemos que ser precavidos con el gasto extra.

¿Hasta qué punto afecta la pandemia al presupuesto?

–Es pronto para adelantar una valoración definitiva, aunque estimamos que la merma de ingresos va a ser muy importante. A todo esto, tenemos que añadir inversiones no previstas en seguridad e higiene.

Apertura de piscinas, campamentos, actividades culturales... ¿Ha sido complejo adaptar el trabajo habitual del verano a esta nueva realidad?

–Muy complejo. Quiero romper una lanza en favor de los y las técnicas y trabajadoras del Ayuntamiento. Sin todo su esfuerzo y dedicación la toma de decisiones habría sido mucho más difícil. Han sido días intensos, de horas interminables para cuadrar las medidas que llegaban a cuenta gotas, y que además eran cambiantes. Teníamos claro que debíamos sacar adelante los servicios que presta el Consistorio. Ha habido momentos difíciles, pero entre todos y todas hemos salido airosos. Nos enfrentábamos a un verano atípico y se ha disfrutado de la piscina y la actividad cultural sin incidencias.

Coronavirus al margen, el socialista Mikel Ganuza ocupará el asiento vacío en el pleno hace más de un año. Le alegrará el fin de esta anomalía.

–Sin lugar a duda, nos alegramos de su llegada. Por lo que he hablado con él viene con muchas ganas de trabajar para Uharte, y aprovecho para darle la bienvenida y decirle que vamos a ayudarle en todo lo que podamos. En cualquier caso, no es tan inusual que, una vez constituidas las corporaciones, haya personas que se echen para atrás y los grupos tengan problemas para cubrir esas vacantes. Otra cosa ha sido el escandaloso intento de la derecha de hacer política con este tema. Tenemos curiosidad por ver cómo va a cambiar su discurso la derecha de Uharte después de estar durante más de un año machacando al PSN.

El papel del PSN se presume vital para la gobernanza municipal. ¿Alcanzarán acuerdos con los socialistas?

–No me cabe la menor duda. En el ADN de EH Bildu está su capacidad para llegar a acuerdos con diferentes. El equipo de gobierno es fuerte y homogéneo y está en condiciones de sacar adelante los programas marcados, pero la llegada del concejal socialista es una oportunidad para compartir proyectos, trabajar codo con codo y crecer como pueblo desde una perspectiva progresista.

¿Hay algún avance significativo con el Departamento de Obras Públicas para solucionar el problema de la PA-30?

–El Departamento es consciente del tremendo peligro que existe. No obstante, como alcalde debo exigir y garantizar la seguridad de todas las personas que cruzan la vía. Hemos pedido al departamento, encargado de hacer un informe de mejoras, semáforos a demanda, un solo carril en cada dirección, cambio de ubicación de pasos de cebra, desvío del transporte internacional a la A-15 y mejora y ensanchamiento de aceras. Y les solicitamos recuperar la calle Intxaurdia, que la tenemos expropiada.

El traslado de la 0-3 de Pérez Goyena a Plazaldea, ¿es provisional o permanente?

–Tras el cierre de la escuela infantil de Pérez Goyena por parte del alcalde en funciones Iñaki Crespo de manera unilateral, el equipo de gobierno tuvo como prioridad nada más recuperar la alcaldía ubicar la escuela en un espacio que reuniese las condiciones necesarias. En una primera fase se hizo una inversión en Plazaldea y conseguimos que a mitades de octubre estuviera funcionando. Este curso se ha hecho otra importante inversión acondicionando el patio y creando y ampliando espacios. A nuestro entender se ha conseguido un espacio que permite dar un buen servicio y cubre las necesidades. En cuanto al antiguo edificio, debemos realizar una profunda reflexión para decidir su futuro.

