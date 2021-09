Reapertura en Pamplona: vuelven los churros a la Mañueta

Huelen a San Fermín. A día de fiesta, a encuentro, a celebración. A reunión familiar. Y a rico. Pero, sobre todo, los churros de la Mañueta huelen a madrugón. Y a colas: a muchas colas. Será que lo bueno se hace esperar, y se disfruta de muchas maneras, pero a Fermín Elizalde le huelen, también, a muchos desvelos. "Llevo dos días sin dormir: soñando que la harina no estaba bien, que si el aceite, la leña húmeda... Mi hermana está igual. Con nervios no voy a decir de principiante, porque ya no, pero hasta que no hemos hecho la primera rosca, que siempre desayunamos con ella para ver cómo están... Al final buenos, como han estado siempre", reconoce.

Este sábado por la mañana ha subido una persiana que llevaba dos años bajada por culpa del covid y confiesa Elizalde que no esperaba semejante recibimiento. "Nos lo debíamos a nosotros mismos y sobre todo se lo debíamos a Pamplona. La respuesta de la gente es impresionante -reconoce-. Anunciamos que íbamos a abrir el día que a mi madre le pusieron el pañuelo de Pamplona. Fue un orgullo, se me siguen saltando las lágrimas. Todo eso son cosas que tienes que devolver, y lo hacemos como podemos, haciendo churros", valora. Ponerse de nuevo en marcha "era deuda con nosotros, con mamá, y sobre todo porque esto tiene que arrancar otra vez. Hay que volver, somos un granito de arena en el desierto, pero hay que empezar a darle vida otra vez a la calle".

-Dos especiales, una no muy tostada para Marcela- se oye desde el mostrador. Fermín contesta.

-Hay primero tres especiales, normales, para Rafael. Conforme salgan me avisas que las voy poniendo.

Sin parar. Como no podía dormir, Elizalde se ha levantado esta madrugada ya para las cuatro y media de la mañana y a las seis y cuarto estaba dándole al tajo. Han empazado a despachar churros a las 8 menos cuarto de la mañana pero desde las siete ya había gente en la puerta. Colas y colas bajo la lluvia. De puertas para adentro sobrinos, hijos, ayudantes e históricos, se han juntado once a trabajar. Hoy además han querido tener un pequeño detalle y han mandado churros a la UCI del hospital y a los dos parques de bomberos. También a los policías municipales de aquí, que reconocían no estar acostumbrados a esto. "Pensaban que les venía alguna urgencia o algún marrón", bromea Elizalde, mientras organiza las especiales.

Ramón Jiménez, de "los majos", es la cuarta generación que va a la Mañueta a comer sus churros. Su familia lleva "toda la vida" manteniendo como oro en paño una tradición que, asumen, prácticamente se les ha inculcado. "Nos ha marcado mucho, además de que están muy buenos, alrededor de estos churros hay muchas emociones, buen trato... Ellos lo llevan en la sangre, hay mucha historia detrás", explican desde la familia Jimenez-Berrio. "La primera en despertarse ha sido mi mujer, ahora los recojo y se los llevo a mi hija. Y ella va a bajar y le va a llevar a la abuela", relata, cargado con cuatro roscas en una bolsa (tres especiales y una normal), que vienen a ser algo más de un centenar de churros. "Todos para repartir". Ahí es nada.