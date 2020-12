Navarra Suma insiste en "quitar" los cargos a Crespo

Navarra Suma advirtió de nuevo ayer sobre las acciones que tomará en el futuro si el alcalde, Koldo Leoz, no revisa los actos de nombramiento del concejal no adscrito, Jorge Crespo, como teniente alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local. En este sentido, siguen relacionando este caso con el de una sentencia del Tribunal Supremo del Ayuntamiento de Fot de la Figuera (Valencia) y que aseguran que "es plenamente aplicable a lo que ocurrió en Estella" y, en su opinión, "crea jurisprudencia".

En este sentido, aseguraron que los nombramientos "suponen una mejora ilegítima" en la posición política del concejal expulsado por el PSN, tras apoyar las moción de censura que desterró al candidato de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, de la alcaldía. La coalición también criticó el pacto alcanzado entre EH Bildu y Geroa Bai con los dos concejales expulsados del PSN, por el que el concejal Jorge Crespo asumiría la alcaldía a partir de marzo de 2022. Cargo que, en opinión de la jurista y parlamentaria, Marta Álvarez, de Navarra Suma, solo podrían ser candidatos a la alcaldía los cabeza de lista que "si siguen perteneciendo al mismo partido" (Jorge Crespo ya no forma parte del PSN).

Con todo, Navarra Suma anunció que va a solicitar otro informe (pidieron uno en abril de este mismo año) que analice la sentencia e indique si Jorge Crespo puede o no, ocupar dichos cargos. En el informe que remitió el secretario ya confirmó que los concejales no adscritos, pueden ser nombrados teniente de alcalde, así como miembros de la junta de gobierno local; presidir o formar parte de las comisiones "con los mismos derechos económicos y materiales".

Con todo Álvarez advirtió de que si Leoz renuncia a su cargo, y el pleno eligiera a Crespo como alcalde, acudirán a los tribunales.

Desde la alcaldía, Koldo Leoz afirmó que "me parece mucho el atrevimiento de Navarra Suma y una manera de tapar su escaso trabajo municipal"

Por su parte, el concejal no adscrito Jorge Crespo aclaró que "no me he ido de ningún partido a mi me han echado por hacer lo que me pidió la Asamblea: echar a la derecha del Ayuntamiento de Estella".