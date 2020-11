La renovación del cruce de Allo evitará su fuerte siniestralidad

estella-lizarra – Dos nuevas rotondas formarán parte de la Na-122 que une Estella con Cárcar a la altura de Allo en sus intersecciones hacia Arróniz (Na-6340) y Sesma (NA-666). Una medida que podría eliminar uno de los puntos negros en las vías de tierra Estella. A pesar de que la velocidad limite era de 70 kilómetros hora, seguía registrando incidencias y preocupaba a los usuarios y responsables municipales de las localidades cercanas por el alto índice de siniestros que se han producido desde su inauguración en 2008.

Con estas obras, se trata de mejorar la seguridad vial de ambos puntos, facilitando los movimientos de incorporación y salida, reduciendo la velocidad de la vía.

Una de las que más ha trabajado por la revisión de este punto ha sido la alcaldesa de Allo, Susana Castaneda (PSN), que ayer se reunió con el consejero de Obras Públicas, Bernardo Ciriza, quien detalló los aspectos del proyecto que cuenta con un presupuesto de 867.000 euros. Un proyecto que busca reducir los accidentes que se producen en este importante eje de comunicación que registra cada día el paso de 4.400 vehículos, de los que más de 400 son pesados. Un punto en el que a lo largo de sus doce años de existencia se han producido numerosas colisiones entre vehículos que circulan y los que se incorporan desde las vías procedentes de Arróniz y Sesma.

Proyecto Las obras consistirán en reconvertir en glorietas cerradas lo que actualmente son cruces de intersección que finalizan en stop. Sendos trabajos que harán que todas las conexiones se fusionen en una glorieta donde los vehículos tendrán que reducir necesariamente su velocidad tanto en su circulación como en las maniobras de incorporación o salida. "Lo que contribuirá a minimizar el riesgo por colisiones frontolaterales" informaron desde Obras Públicas. También destacaron que estas obras se realizarán aprovechando buena parte de la infraestructura de la plataforma actualmente disponible.

Punto negro Desde su inauguración en 2008 se han producidos varios accidentes mortales a los que sumar las colisiones que han producido numerosos heridos, además de abundantes daños materiales en los vehículos. Una tendencia que no se ha parado, a pesar de que Gobierno foral, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha realizado diferentes actuaciones en la carretera, como la instalación de nuevas señales, bandas sonoras en el pavimento o señales iluminadas para recordar la limitación de velocidad del tramo, medidas que no terminaron de eliminar su peligrosidad. En este sentido la alcaldesa de Allo, insistió en la satisfacción de estas futuras obras y aseguró que llevaban trabajando en el tema desde 2017 "cuando entramos en la alcaldía". "Es más, hasta el PSN llevaba este punto en el programa electoral, así que no puedo estar más contenta y espero que esta sea, de verdad, la solución definitiva".

Obras públicas

Glorietas. Las obras suplantarían las actuales rotondas con stop en los cruces de Arróniz y Sesma por un glorieta que obligue a reducir la velocidad al trazarla.

La Frase

Elena Castaneda "El PSN llevaba estas obras en su programa electoral"

La alcaldesa de Allo se mostró muy satisfecha con la noticia de las obras en el cruce de su localidad.