La peatonalización de San Andrés estará concluida antes de las fiestas de Estella

Estella-Lizarra – El Ayuntamiento de Estella-Lizarra eligió a la empresa Contec para realizar el proyecto que traerá la peatonalización de la calle San Andrés en el centro de ciudad. Un proyecto que unirá a través del vial de la inmaculada, la zona de la plaza de los Fueros y la Baja Navarra con la plaza de la Coronación. Estella contará así con un nuevo paseo peatonal que unirá uno de los puntos comerciales más importantes. "Es una buena noticia para el futuro desarrollo de la ciudad" anticipaba ayer el alcalde, Koldo Leoz (EH Bildu). "Estamos creando una zona más segura para los peatones y que beneficia tanto al comercio como a la hostelería, ya que contará con zonas amplias y atractivas donde se activa la actividad económica". El proyecto deberá estar terminado para el 19 de enero, momento en el que comenzará el periodo licitación para la futura contratación de las empresas que ejecuten las obras. "La idea es que el nuevo paseo esté acabado para las fiestas de agosto para fiestas en el caso de que se celebren" aseguró ayer Leoz.

Estudio de Movilidad Junto con la peatonalización del centro, la comisión de Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos también aprobó un estudio de movilidad sobre una de la travesía y que abarcan las calles Carlos VII, Fray Diego y el Pº de la Inmaculada. Una idea para la que se ha establecido una partida presupuestaria de 13.400 euros que permitirá llevar a cabo este estudio movilidad que permita vislumbrar el futuro de esta travesía interior de Estella que conectaría con la futura variante del Bulevar de Lizarra que este año no ha tenido partida en los Presupuestos del Gobierno para 2021. Algo para lo que Leoz pidió ayer la colaboración de todos los grupos "incluido Navarra Suma". "Está claro que realizando peticiones por separado no se consiguen los objetivos, así que he pedido que para comienzos de años vayamos todos los grupos de Estella juntos a hablar con el Gobierno de Navarra".

En corto

Proyecto. La peatonolización de la Calle San Andrés es uno de los proyectos del nuevo equipo de Gobierno para revitalizar el centro comercial de la Ciudad del Ega. Un proyecto que podría estar finalizado para el próximo mes de agosto, antes de la fiestas patronales, "si es que las hay".

La frase

Koldo Leoz "Será una zona más cómoda para los peatones y que beneficiará al comercio y la hostelería"

Afirmó el alcalde de Estella-Lizarra.