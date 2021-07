Geroa Bai denuncia la manipulación de Navarra Suma respecto a la gestión de las piscinas de Viana

Geroa Bai denuncia la manipulación de Navarra Suma respecto a la gestión de las piscinas municipales de Viana y reitera el compromiso de seguir trabajando para mejorar las instalaciones deportivas de la localidad. El concejal de la coalición en Viana, Kakel Arandia, afirma que "la manipulación que hace el grupo municipal de Navarra Suma respecto a la gestión y venta de los abonos es vergonzosa y denota desconocimiento de la situación o mala fe".

El concejal de Geroa Bai Viana señala que "Navarra Suma critica la gestión realizada para la apertura de las piscinas a través de manipulaciones y medias verdades, y achaca a mi persona la apertura tardía de las piscinas, y es por ello que queremos dar la información con datos sobre los pasos dados para poder abrir esta instalación".

Así, el edil recuerda que el pasado 23 de abril se aprobó en Pleno el acuerdo de resolución de contrato con Sapje (con la abstención de Navarra Suma), cuya firma fue demorada por la propia empresa hasta el pasado 11 de mayo. "Desde entonces Sapje ha estado ejecutando los trabajos acordados de renovación del césped y sistema de riego de la instalación, y pese a que el acuerdo dice textualmente que estos trabajos debían estar ejecutados el 15 de junio para que fuera posible su uso en la tercera semana de junio, es evidente que el plazo no se ha cumplido, y es evidente que su no cumplimiento no puede ser achacable a este concejal", apunta Arandia.

Respecto al estado de la instalación, el edil recuerda que "la realidad es que llevo dos años como concejal de Deportes, y Navarra Suma pretende achacarme unos defectos graves de construcción que datan de más de 15 años". "Es evidente que esto no es nuevo, como también lo es que no es una cuestión que pueda solucionarse en dos días. Conviene recordar en todo caso que el portavoz de Navarra Suma fue alcalde durante más de dos años en este Ayuntamiento, y a pesar de ser conocedor de la situación, no dio ni un solo paso para solucionarlo", indica.

En este sentido, Arandia detalla los pasos dados durante estos dos años para la legalización de dicha instalación deportiva: "Desde que Geroa Bai gestiona la concejalía de Deportes, hemos trabajado para cambiar la empresa gestora dado su nefasto servicio, y esta tramitación ha durado más de año y medio. Ahora arranca el proceso de legalización de la instalación, una cuestión que ya está adjudicada y cuyas obras empezarán en breve, con el objetivo de que queden terminadas al final del verano. Desde el primer día hemos trabajado por dar solución a esta cuestión y se la vamos a dar, al contrario que lo que hizo Navarra Suma cuando estuvo en la Alcaldía".

El edil de Geroa Bai relata que "pese a que lo fácil hubiera sido no abrir la instalación este año, excusándonos en los múltiples déficits y en que en cualquier caso iba a ser una apertura tardía, nos hemos dejado la piel para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de este servicio de verano, abriendo primero una parte de la zona verde y reduciendo el aforo a 300 personas, para en un breve plazo de tiempo poder ir ampliando la zona verde y el aforo en su totalidad". "Se ha legalizado la parte exterior que da servicio a la piscina, poniendo al día la maquinaria necesaria, buscando alternativas como baños portátiles y foodtruck, buscando ofertas para los diferentes servicios como recepción, socorristas, limpieza, tratamiento de agua€ Se han tramitado todos los permisos a contrarreloj, gracias al trabajo de los profesionales municipales y de las empresas contratadas", añade Arandia, quien asegura que "nuestro objetivo siempre ha sido el de dar servicio a la ciudadanía".

"Comprendemos que pueda haber molestias por la fecha de apertura y por la escasez temporal de abonos, pero es un hecho que la apertura de las piscinas es positiva, como así lo demuestra que el pasado fin de semana 300 vianeses y vianesas hayan podido disfrutar del servicio gracias al esfuerzo realizado. Esta semana además como ya hemos anunciado se ampliará el aforo y confiamos que en pocos días podamos abrir la instalación en su totalidad", afirma el edil de Geroa Bai. Por último, Arandia agradece el apoyo recibido por el resto de corporativos del Ayuntamiento de Viana en el pleno del pasado jueves, tras la petición de dimisión de Navarra Suma, y reitera su compromiso de seguir trabajando para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Viana.