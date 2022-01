Los presupuestos de Estella para 2022 centran el debate del primer pleno del año

Estella-Lizarra – La falta de presupuestos fue el tema central del pleno de ayer que solventó todos los puntos del orden del día por asentimiento. Un pleno que se interrumpió tras una hora de celebración y en el que la corporación al completo se trasladó hasta la plaza de los Fueros donde estaba convocada un concentración en repulsa por el asesinato en Tudela de Sara Pina.

El parón no impidió el debate. Para empezar el propuesto por la oposición en el que el PSN y Navarra Suma sacaron a colación la comida realizada en Estella por un colectivo en fechas navideñas. Un punto cuya responsabilidad volvieron a colocar en la alcaldía. Ibai Crespo (PSN) se extrañó de que se permitiera la comida de Navidad y no hiciera lo mismo en otra celebrada en julio del 2021 cuando el Gobierno de Navarra había prohibido específicamente la celebración de estos actos. Algo que también utilizó el portavoz de Navarra Suma Gonzalo Fuentes , que afirmó que el alcalde había autorizado una comida para 250 personas "por motivos ideológicos". Argumentos que el alcalde Koldo Leoz rechazó: "lo que no va a hacer este alcalde es negar instalaciones públicas por motivos ideológicos como hicieron en Navarra Suma", refiriéndose a la prohibición de actuar en Estella a los payasos Pirritx y Porrotx.

Otro de los puntos tratados fue el de la no presentación de los presupuestos de 2022. Un tema que llevó buena parte del debate y en el que también incidieron al unísono PSN y Navarra Suma. Un punto al que Koldo Leoz aseguró que hay áreas como Hacienda y Recursos Humanos del ayuntamiento que no pueden asumir en este momento la carga de trabajo porque están "al borde del colapso". Dos áreas fundamentales a la hora de calcular los efectos "de la falta de personal y también la valoración del techo de gasto" a los que se tiene que enfrentar el Ayuntamiento. Leoz, defendió primer la responsabilidad y que se retomará la decisión "cuando las áreas me indiquen que están en disposición de hacerlo", finalizó.

En Corto

Consistorio. El primer pleno ordinario de 2022 fue presencial y contó con los 17 concejales: 7 de Navarra Suma, 6 de EH Bildu, los dos no adscritos y los de PSN y Geroa Bai.

La frase

Koldo Leoz "No negaré instalaciones públicas por motivos ideológicos como hizo Navarra Suma"

Aseguró el alcalde de Estella-Lizarra recordando que el entonces alcalde, Gonzalo Fuentes, prohibió la celebración de un festival de payasos en las instalaciones del polideportivo municipal Lizarrería.