60 años de Los Amigos del Camino de Santiago de Estella

Estella-Lizarra – Ayer mismo cumplieron 60 años Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, la asociación más longeva del estado y la segunda del mundo después de la de París. Los actos se iniciaron en la iglesia de San Pedro de la Rúa con una homilía oficiada por Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela. Una celebración que prosiguió con una marcha cívica por la ciudad en la que decenas de personas se desplazaron hasta el ayuntamiento de la ciudad donde se unieron algunos representantes municipales. Desde aquí partió hacia el espacio cultural Los Llanos donde se celebró la jornada festiva y los homenajes previstos del 60 aniversario.

Por un lado, desde la junta de la asociación se mostró el interés por festejar esta sexta década desde que un 27 de marzo de 1962 un grupo de estelleses se reuniera para constituir una asociación para dinamizar en torno al Camino de Santiago, tanto la peregrinación como la creación de estudios vinculados con la Ruta Jacobea. "Queremos reflejar que hace casi mil años surgió Estella, dentro del Camino de Santiago, bajo la protección del castillo real de Sancho Ramírez", aseguró en la presentación Maxi Ruiz de Larramendi, el actual presidente de la asociación.

Homenajeados El acto que contó con el homenaje a los fundadores de la asociación en la figura de Domingo Llauró, uno de los primeros miembros y que ayer mismo recordaba el día de la formación de aquella primera junta "en la que con apenas 30 años fui el secretario. Nos reunimos en la casa de Cirilo Zunzarren en la plaza de los Fueros". "Hoy siento como un gran privilegio que la vida me haya hecho vivir este momento y este homenaje", aseguró Llauró.

Entre los destacados del acto de ayer estuvo Marcelino Oreja, que fue nombrado socio de honor de la asociación: "En mi licenciatura un profesor me preguntó en un examen por el Camino de Santiago; yo respondí lo que supe y me puso un 10. Para agradecérselo al santo me fui a Santiago, ahí comenzó mi relación con el Camino".

También se realizó homenaje a tres de los históricos presidentes de la asociación. Con carácter póstumo a Francisco Beruete y Antonio Roa -ya fallecidos- y a Javier Caamaño, que estuvo al frente de la institución hasta 2020.

Precisamente al periodo inicial de la agrupación se refirió el profesor y miembro de la junta de la asociación, Román Felones, en una conferencia inicial que recogió las incidencias de aquellos primeros años hasta la década de los 80. "El primer camino de la nueva época, un momento muy importante en el que fuimos pioneros" aseguró Felones.

El acto estuvo acompañado de destacadas figuras vinculadas al mundo jacobeo como José Manuel Garrido, representante de Xacobeo, o Miguel Pérez, del Camino Francés. También acudió María Echávarri, en lugar del alcalde de Pamplona, Enrique Maya: "Estoy emocionada porque vengo a mi ciudad representando a Pamplona", dijo.

En el acto estuvo también la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, quien destacó la trascendencia de esta asociación decana en el acogimiento al peregrino "y cuyo trabajo ha contribuido al mantenimiento de nuestro patrimonio cultural, paisajístico y monumental de esta parte de Navarra".

También estuvo presente el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, quien destacó "el esfuerzo impresionante de esta asociación por poner en valor y potenciar el Camino de Santiago". Un valor que también destacó el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, quien definió el Camino de Santiago como "el confesionario de Europa". Para el Arzobispo la asociación de Estella ha hecho un gran trabajo: "Los peregrinos con los que hablo están muy contentos del trato recibido en el Camino por Navarra, desde Roncesvalles hasta La Rioja. Muchos me llaman para contarme su experiencia una vez que han llegado a Santiago, que fue el principal testigo de la espiritualidad".

Ocupando uno de los lugares destacados del acto, estuvo también Jorge Martínez, responsable de Relaciones Exteriores de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago: "Estoy encantado de estar hoy aquí en Estella porque su asociación es un ejemplo claro en el que nos tenemos que reflejar el resto". En su intervención Martínez aseguró que la labor de la asociación había sido tan grande que "hoy Estella no sería la misma si no hubiese existido la asociación".

Este importante papel también fue destacado por el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, quien felicitó a la asociación que "lleva 60 años aportando valor al carácter solidario, multicultural y patrimonial de nuestra ciudad".

Finalmente, Maxi Ruiz de Larramendi subrayó el valor trascendental de aquella iniciativa pionera pero con una mirada al presente "durante años fuimos los únicos en trabajar por el Camino de Santiago pero hoy toca reivindicar el papel de todas las asociaciones". El acto en el centro cultural Los Llanos contó con la actuación de los gaiteros Salvador y Duñabeitia y grupo de danzas Ibai Ega.

