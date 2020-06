El Arzobispado mantiene los actos de San Fermín pese a la suspensión

pamplona – El Arzobispado de Pamplona ha decidido mantener algunos de los actos religiosos habituales de los días de San Fermín pese a la suspensión de las fiestas decretado por el Ayuntamiento por causa de la pandemia y ha cursado una invitación a los concejales para que acudan a las celebraciones organizadas el 6, 7 y 14 de julio.

La iniciativa corre a cargo del Cabildo Catedralicio y de la parroquia de San Lorenzo, que a través del servicio de Protocolo del Ayuntamiento ha informado a los representantes municipales de que se han organizado 3 actos religiosos y que "los concejales que lo deseen pueden acudir a título individual".

El primero de los actos convocados será el 6 de julio, a las 19.30 horas, con las Vísperas de San Fermín. El segundo será la misa en honor del santo del 7 de julio a las 12 horas y el tercero, el 14 de julio a las 12 horas, con la Octava. En la misiva se ruega a los concejales que confirmen su asistencia antes del 1 de julio si tienen intención de acudir.

La iniciativa ha causado sorpresa entre los representantes municipales, que el día anterior debatieron en la Comisión de Presidencia una iniciativa en la que los grupos pidieron al alcalde Enrique Maya que aclare qué actividades se podrán realizar esos días en los espacios públicos y cuáles no. En este sentido, reclamaron que haya normas claras ante el desconcierto que genera que se puedan celebrar concentraciones masivas, como la del pasado sábado en defensa del sector taurino, y no se permita tocar a los gaiteros

Lo que quedó claro, según reiteró la concejala delegada de Cultura María García-Barberena, es que la situación no ha cambiado y que no habrá ningún acto oficial ese día (la procesión del 7 de julio, según aclaró el alcalde Maya, no es competencia municipal) que provoque aglomeraciones.

Los portavoces municipales manifestaron la inquietud que genera el ambiente que se pueda generar en las calles, especialmente el 6 de julio, ya que muchos bares y restaurantes tienen completas las reservas para almuerzos y comidas ese día.

reunión chivite-maya La presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, participarán mañana en un desayuno informativo en el que se estudiará la situación generada por la cancelación de las fiestas de San Fermín en la capital.