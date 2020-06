Las pancartas de las peñas de San Fermín, 'infectadas' por el virus

Las pancartas de San Fermín no faltan a su cita este año, aunque en diferente formato.

A pesar de la suspensión de las fiestas, las peñas de Pamplona han elaborado este año las tradicionales pancartas que lucen durante las fiestas de San Fermín aunque en diferente formato.

"No podemos lucir ni bailar nuestras pancartas como nos gustaría pero no queremos dejar de lucir y presentar nuestras pancartas para no olvidar este fatídico año", ha explicado el presidente de la Federación de Peñas, que ha explicado que las pancartas se han realizado en formato digital y se han impreso en unas lonas, de formato 2,20x1 metros, que se expondrán a partir del próximo lunes y hasta el 23 de julio en Baluarte.

Unas pancartas para que la ciudadanía "no olvide este duro año", ha resaltado Azcona, que ha agradecido a los dibujantes de las pancartas que "han puesto todo para alegrarnos este año diferente y meter ese punto de crítica y humor que siempre llevan nuestras pancartas".

Consulta aquí las pancartas de las 16 peñas sanfermineras: