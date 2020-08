pamplona – Algunos establecimientos con licencia de noche están adelantando su horario de apertura para adaptarse a las nuevas restricciones que impone el decreto ley foral del 17 de agosto, entre ellas el cierre de los establecimientos de hostelería a la 1 de la mañana y prohibía el acceso de nuevos clientes a partir de la medianoche, tanto en el interior como en las terrazas.

Un ejemplo es el del Infernu Taberna, en la calle San Agustín, que de lunes a viernes abrirá desde las 18.00 horas y en fin de semana desde la 1 del mediodía. "Somos un bar más de noche, pero nuestra licencia es de 1 del mediodía a 4 de la mañana. Entonces, te tienes que adaptar si te recortan las copas que una persona se puede echar después de una cena. Por lo tanto, o abres antes o es que si no estás abocado al cierre", comenta Pedro Javier Murillo dueño, junto con su hermano David, de Infernu Taberna. Con esta medida no esperan "ganar nada", pero "por lo menos intentar no perder", explican.

Otro establecimiento de la noche que ha decidido adelantar su horario de apertura es el Subsuelo, en la Plaza del Castillo. El jueves abrirá a partir de las 21.00 horas y el viernes y el sábado a las 19.00 horas. "No queda otra", asegura Andoni Sainz, gerente del Subsuelo. Andoni "no tiene ninguna duda" de que la semana que viene, con el comienzo del curso, trabajarán "muy bien".