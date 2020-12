La Asociación de Comerciantes La Rotxa se desmarca de la campaña municipal 'Regala Pamplona': menos adornos y más apoyo de verdad

La Asociación de Comerciantes La Rotxa se ha desmarcado de la campaña Regala Pamplona al considerar "que dada la situación covid y sin entrar a valorar la decoración de luces de Navidad que se licitó en verano, entendemos que el Ayuntamiento de Pamplona debería haber apoyado a la hostelería en vez de aumentar gasto en otro tipo de decoraciones de Navidad para el comercio de nuestra ciudad". Asimismo, "vemos con pena cómo el encendido de luces de navidad se realizó el fin de semana de San Saturnino y pasados más de 15 días, en nuestro barrio todavía no funciona de forma correcta". De la campaña dicen que se desvinculan "porque todavía no disponemos de los materiales de la misma y vemos cómo tristemente tendrá un recorrido similar a las luces, una campaña que llegará tarde y mal al comercio". Por último, opinan que "mientras desde Navarra Suma lanzan una campaña en apoyo al comercio local, por otro lado impulsan una nueva zona comercial junto a la avenida Zaragoza, que no hará otra cosa que hundir más al pequeño comercio".