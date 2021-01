Los Reyes Magos 'aterrizan' en Pamplona

Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron un espectacular aterrizaje en un helicóptero en el remodelado estadio El Sadar y esta tarde saludarán a los más pequeños en el Navarra Arena

A pesar de que esta tarde los Reyes Magos no podrán saludar a los más pequeños desde sus majestuosas carrozas en la tradicional cabalgata que recorre las principales calles del centro de Pamplona, sus Majestades de Oriente se las han vuelto a ingeniar, incluso en pandemia, para llegar a tiempo a la ciudad y, de esta manera, repartir a tiempo todos los regalos de los niños y niñas. Melchor, Gaspar y Baltasar ya están aquí y se les ha visto realizar un espectacular aterrizaje en helicóptero en el centro del césped del remodelado estadio El Sadar. De esta manera han querido hacer un regalo especial al Club Atlético Osasuna con motivo de su centenario. En el interior, les han recibido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, la presidenta de la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, Mamen Sádaba y José María Borja Moreno, Jefe Superior de la Policía Nacional en Navarra.





Los tres Reyes Magos han reconocido que este año les ha sido muy difícil llegar: "Con tanta restricción no nos dejaban entrar a Pamplona con nuestros camellos y no hemos parado de dar vueltas. Al final, hemos tenido que utilizar el helicóptero real", han asegurado. Gaspar ha añadido la cantidad de medios de transporte que habían necesitado para llegar: "Hemos usado un barco, camellos, caballos, y, por último, un helicóptero". No es la primera vez que los Reyes Magos utilizan el helicóptero para llegar a Pamplona, pues ya lo hicieron en dos ocasiones, en 1991 y 1992, cuando aterrizaron en la Ciudadela.

A pesar de todas las dificultades, tenían claro que no podían fallar a la cita porque habían sido unos meses muy complicados para los más pequeños de la ciudad: "Los niños están sufriendo una terrible pandemia, pero se han portado estupendamente. Esta vez se merecen más que nunca todos los regalos que han pedido y que los traemos con nosotros", afirmó Gaspar.





acto en el navarra arena Sus Majestades de Oriente no celebrarán este año su tradicional cabalgata, pero esta tarde participarán en el espectáculo infantil Stella. El viaje de los Reyes Magos, del que se han programado tres funciones en el pabellón Navarra Arena para que los más pequeños puedan mantener la ilusión de este día de una forma segura.

El espectáculo de teatro circense, organizado por la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona, está pensado para niños a partir de 2 años de edad y ha sido creado en exclusiva por Artworks para esta ocasión. Contará con más de medio centenar de artistas sobre el escenario.

La historia estará protagonizada por la estrella de Belén, que viajará hasta las tierras del Norte para avisar a Melchor, hasta el desierto de Asia para encontrar a Gaspar y hasta el corazón de África para anunciar la buena nueva a Baltasar y culminará trayendo la alegría a todos los niños de Pamplona.

El espectáculo se realizará en tres pases a las 12.00, 16.00 y 19.30 horas con un aforo de 1.198 personas por sesión. Para garantizar la seguridad, los asistentes deberán utilizar gel hidroalcohólico y deberán mantener en todo momento puesta la mascarilla a excepción de los menores de 3 años.