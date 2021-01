Huskies siberianos en los gélidos parajes del puerto de Lizarraga

Pinos, abetos, abedules y una manada de huskies siberianos tirando de unos trineos en unas extensas llanuras nevadas con un frío helador. Cualquiera juraría que los perros están corriendo en la tundra polar de Finlandia, Noruega o Suecia durante el más crudo invierno, pero esta estampa típica de los países nórdicos se ha dado estas últimas jornadas en Navarra, concretamente en el puerto de Lizarraga. "Han sido unos días únicos, maravillosos", asegura el estellés Denis Sainz, de 30 años, que posee ocho huskies siberianos en su finca de Alloz y que, además, cría perros de esta raza y cada año saca una camada.

Desde pequeño, Denis se considera un "amante" de los perros y el mushing, la carrera de trineos tirados por huskies. "Ahora es un deporte canino y existen competiciones tanto a escala nacional como internacional, pero en sus orígenes fue, y sigue siendo, una forma de transporte nórdico que servía para desplazarse por superficies nevadas y heladas con rapidez", explica.

Hace ocho años, empezó a practicar el mushing con pastores alemanes, pero "no son la raza más adecuada para el tiro de trineo en la nieve", comenta. Por eso, tras dos años utilizando este tipo de perros, se pusieron a buscar huskies siberianos: "Los fuimos comprando a distintos criadores del país. Siempre buscábamos el tipo que se conoce como husky siberiano de líneas de trabajo, es decir, que sirvan para tirar de los trineos. Empezamos con uno y ahora tenemos ocho. Seis están en nuestra finca de Alloz, otro en nuestra casa de Estella y el último en Oteiza", relata.

Además, hace tres años viajaron a Finlandia a por un husky de la casa Polar Speed. "Son unos criadores fineses muy famosos y reconocidos porque ofrecen unas líneas muy específicas para el tiro de trineo", indica. Para poder hablar con los dueños de Polar Speed, Denis tuvo que contratar a una traductora porque "ellos solo hablaban finlandés, nada de inglés". También aprovecharon para hacer turismo y disfrutar del paisaje. "Para los amantes de la nieve y el frío es una maravilla, el lugar perfecto para pasar unos días con el trineo", reconoce.



Trineos por la tierra



Denis participó en carreras nacionales durante varios años, pero ahora entrena a su sucesora, Ainhoa Bermejo, de 22 años, y natural de Oteiza. "Va a retomar las competiciones con nuestros perros", señala.

Al ser unos animales de raza nórdica, los entrenamientos comienzan en septiembre y se alargan hasta mayo: "Los perros entrenan cuando la temperatura es inferior a los 16ºC", informa. Durante esos meses, Denis y Ainhoa salen con los huskies siberianos tres o cuatro días por semana y cada entrenamiento suele durar una hora. "Las sesiones son sencillas, que los perros salgan a correr y que tiren de la bici o el trineo, que aprendan las direcciones de izquierda y derecha cuando se les indica con la cuerda, se les enseña a que vayan ordenados y que no se crucen y que cuando vean un charco de agua no se paren a beber", explica. Añade que el ritmo "lo imponen ellos, no les forzamos nada y si veo que un perro no quiere tirar por lo que sea, se le suelta de la cuerda y ya está. Al principio salen muy lanzados y después van bajando la velocidad", subraya.



Los huskies corren en las pistas de tierra que hay por los montes de Tierra Estella, pero el no entrenar en nieve, al contrario de lo que se podía pensar, no les condiciona en la competiciones: "Solo hay un campeonato en nieve, el que se celebra en Linza. El resto son en tierra", expone.

Camadas anuales



Desde hace cuatro años, cría huskies siberianos y cada 12 meses saca una o dos camadas. "Para que una perra para tiene que tener al menos dos años", explica. Para ello, se ha tenido que dar de alta en la Sociedad Canina de Navarra (SCN). La mayoría de los cachorros –solo se queda uno cada año– los vende a través de su cuenta de Instagram @miradanordica que supera los 11.500 seguidores o los reparte a los amigos. Comenta que también funciona bien el boca a boca. Eso sí, para comprarlos siempre hay que ir hasta su finca de Alloz. "Los entregamos en mano porque nos gusta conocer al comprador, estar con él y asegurarnos de que lo va a tratar bien", finaliza.