Maya anima a la vacunación tras recibir la primera dosis de AstraZeneca y pide "certezas" a las autoridades sanitarias

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha animado a la población a vacunarse contra el Covid-19, después de recibir el pasado sábado la primera dosis de AstraZeneca, y ha pedido "certezas" a las autoridades sanitarias sobre esta vacuna para evitar "una incertidumbre que no es nada buena".

Maya ha afirmado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que ha tenido "cero síntomas" tras ser vacunado con la primera dosis de AstraZeneca, "lo cual no quiere decir que haya personas que conozco que hayan tenido síntomas".

"Afortunadamente yo no he tenido ninguno, ni tan siquiera molestias en el punto del pinchazo", ha comentado el alcalde, quien ha destacado que se encuentra "hecho un chaval".

Maya ha mandado un mensaje a la población sobre la importancia de la vacunación, algo "indudable" y ha remarcado que "esto no es solamente una cuestión de qué le interesa a cada uno, sino que es una cuestión social". "Hay que llegar a unos umbrales de vacunación, los expertos hablan del 70% para que las posibilidades de contagios se reduzcan a nivel social", ha comentado.

Por ello, ha animado a la vacunación, también con AstraZeneca, y ha comentado que no ha tenido miedo al recibir esta vacuna. "Si los expertos sanitarios dicen que me debo vacunar con AstraZeneca lo hago", ha expuesto Maya, quien ha destacado que le llamaron para vacunarse el día que cumplió los 62 años.

Asimismo, el alcalde de Pamplona ha sido "exigente" con las autoridades sanitarias ante el "galimatías" que existe entre representantes europeos, españoles o navarros y que, según ha dicho, es "difícil de comprender". "Al final se genera en la gente una incertidumbre que no es nada buena", ha subrayado.

Por este motivo, ha afirmado que igual que anima a la vacunación, también pide a las autoridades sanitarias que "sean claros en las explicaciones de los riesgos, los famosos trombos". "Que hablen de todo eso también y den datos objetivos para tranquilizar a la gente", ha reclamado.

En este sentido, ha recordado que "hay datos duros" de que la gente está rechazando vacunarse y ha defendido que eso "no puede ser". Ha insistido así en la necesidad de "certezas" para transmitir a los ciudadanos.

Por otro lado, al ser preguntado sobre el fin del estado de alarma y las palabras de la presidenta, María Chivite, sobre que las comunidades tienen "mecanismos y herramientas" para hacer frente a la pandemia y que los jueces ya autorizaron el cierre perimetral de Navarra, Enrique Maya ha manifestado que le parece "otro galimatías".

"Todos entendíamos que el estado de alarma es el que posibilita esas limitaciones tan duras, otra vez hacen falta certezas", ha expuesto Maya, quien ha considerado que "volvemos a generar confusión", ya que "el ciudadano ha asimilado que el estado de alarma es el que posibilita estas medidas y que sin estado de alarma, no".

Ha manifestado, además, que tampoco termina de entender "esas ganas de decir que a mí no me temblará el pulso" y ha emplazado a ver qué pasa el 9 de mayo. "Si el 9 de mayo no hay circunstancias para que se pueda transitar entre las comunidades autónomas, tendrá que ser el Gobierno central el que lo diga, no se puede escapar", ha considerado.

A juicio del alcalde, "se está utilizando la pandemia con otros fines muchas veces, y eso me parece terrible". Y ha defendido que "otra vez hace falta unidad entre comunidades, que tomen las riendas de verdad quien tiene que tomarlas, que es el Gobierno de España porque el virus no conoce fronteras; y que cada uno tenga su papel y su responsabilidad".

"Nosotros estamos resolviendo lo que forma parte de nuestras competencias, bastante tenemos, pues que cada uno haga lo mismo", ha zanjado.