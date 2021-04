EH Bildu, el PSN y Geroa Bai solicitan un estudio de espacios para un área de caravanas

La mayoría municipal ha aprobado esta mañana en la Comisión de Presidencia una declaración presentada por el grupo municipal del PSN para que, como ya se pidió "hace año y medio" se realice un estudio sobre posibiles solares para crear un aparcamiento de guarda de autocaravanas para vecinos de Pamplona, diferente al área de Trinitarios, enfocada más a turistas y a la pernocta. Han votado a favor EH Bildu, el PSN y Geroa Bai, y Navarra Suma, en contra.

En la misma se acuerda "urgir al Área de Seguridad Ciudadana a realizar un estudio sobre las parcelas municipales que reúnan las condiciones para albergar un aparcamiento permanente para guardar autocaravanas" y "presentar dicho estudio en la Comisión de Presidencia en el plazo de 3 meses, acompañándolo de los informes necesarios al respecto". Por último, se insta a "mantener comunicación con asociaciones de usuarios y de autocaravanas durante el proceso de estudio, decisión e implantación del aparcamiento, con el objetivo de escuchar sus aportaciones al respecto".

En la Comisión ha intervenido Patxi Izkue, de la asociación Tximeleta de autocaravanistas, quien ha cifrado en unos 1.400 los vehículos que hay en la ciudad (4.000 se calcula en toda Navarra), ha valorado que un área contribuiría a despejar "plazas de aparcamiento" ocupadas ahora en la ciudad por estos vehículos. Ha sugerido que el área podría tener tomas de agua y luz, además de zonas para el depósito de aguas negras, y un lavadero. Respecto al precio, plantea una posible tasa diaria de 2 euros. Le ha respondido el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, que el tema no es "prioritario" para el Equipo de Gobierno y "no compartimos su problemática". Ha añadido que un vehículo así es "un privilegio de unas pocas personas" por lo que habilitar un área municipal "en plena crisis" no lo "entenderían los ciudadanos".