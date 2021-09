'Maripensando 2021', jornada LGTBI+ este sábado en Pamplona

"Vamos a continuar maripensando el presente y futuro, abordando temas que nos atraviesan y nos nutren, que nos importan y preocupan", explican desde EHGAM Nafarroa. Este sábado han programado en Condestable la 2ª edición de Maripensando en los márgenes, jornada que se articula en torno a tres mesas que combinan vivencias personales y reivindicaciones del colectivo.

El objetivo es "la (re)formulación como colectivo(s) de nuestro discurso en torno a las masculinidades periféricas, los feminismos integradores de la diversidad y un modelo de relación más o menos extendido en las relaciones entre hombres, ya que estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres (HSH)", dicen.

Momento convulso

"Vivimos en un momento convulso en el que se alzan voces en contra de la autodeterminación del género y, en ocasiones, en nombre del feminismo se defienden unas posturas contrarias al mismo. Por eso queremos abordar nuestras fortalezas discursivas y alianzas con el feminismo, compañero de viaje en todo momento y para ello contar con referentes en la lucha del movimiento feminista inclusivo", argumentan.

Igualmente, "queremos profundizar en la reivindicación de diversos modelos de masculinidad no hegemónicos, empoderados en la pluma, modelos no normativos, marikas, racializado, insumiso a la norma, símbolo de libertad de expresión de género, no adscritos al binarismo excluyente".

"Queremos contar con personas que hablen de su relato de vida, de nuestra tierra y otras latitudes, que tienen en común el haberse empoderado, y gracias a ello desarrollado su discurso, en un ambiente hostil, heteronormativo". "En tercer lugar, queremos analizar un modelo de relación que en muchos momentos, por decisión propia o como (casi) única alternativa, ha acompañado a los hombres gais y marikas: el cruising", concluyen.

Foto con mensaje

EHGAM ha querido reivindicar, en la foto, esos espacios de cruising "en recuerdo de las personas que para su disfrute y debido a una sociedad transfóbica y homofóbica desarrollaron parte de sus vidas sexuales y afectivas en los lavabos de esta antigua estación de autobuses", como dice la placa que colocaron en 2015 junto a esos lavabos.