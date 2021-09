El restaurante tudelano Casa Lola gana la IV Semana de la Croqueta de Navarra con 'Thececina'

El restaurante tudelano Casa Lola ha ganado la IV Semana de la Croqueta de Navarra con su propuesta Thececina. El segundo premio ha sido para el Baserriberri con CrocOPUS y el bronce para el Nuevo Anaita con Sony Croquet.

Imagen de la croqueta ganadora.

El Jurado estaba formado por Leandro Gil y Gorka Aguinaga, cocineros, y Silbi Redondo, gastrónoma, Sara Naun y Jorge Sauleda, periodistas gastrónomos.

Imagen de CrocOPUS

La Semana de la Croqueta de Navarra está organizada por Harinas Urdánoz, la Asociación del Casco Antiguo y la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH) y cuenta con el patrocinio de Bodega Inurrieta, Aceite Urzante, Lacturale y Cooperativa de Hostelería, y con la colaboración de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

Imagen de Sonycroquet

LOS FINALISTAS

PAMPLONA

Vermutería Río. Croqueta de otoño, carrillera ibérica guisada

La Vieja Iruña.Croqueta Vieja Iruña

El Pasadizo de las Delicias. Croquetaco Pibil

El Merca'o. Mejillón on the rock

La Terraza de Baluarte by Carlos Rodríguez. Cheese€torra

Bar Zokoa. En tiempo de brujas

La Juana Gastrobar. Alimarcroquet

BUZTINTXURI

Bar La Sala. Al Timón, croqueta de pulpo, bogavante, calamar y langostinos

PUENTE LA REINA

Bar Garés. Croqueta dulce y salada

ALLO

Bar Centro Cívico. Croqueta de ajoarriero

[HABRÁ AMPLIACIÓN]