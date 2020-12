Los Ojos Violeta de Amaia y Maite Azcona

Desaprender para aprender de nuevo. Ese es el mensaje que Amaia y Maite Azcona, dos hermanas de Andosilla, quieren transmitir con el disco que han compuesto y publicado. Amantes de la música desde pequeñas, de hecho tienen estudios en chelo y flauta travesera, fue hace tres años, explica Amaia, cuando le regalaron un ukelele por su cumpleaños, un instrumento que por aquel entonces no era consciente de cuánto iba a inspirarle. "Empecé a cantar versiones, pero me daba mucha vergüenza. Poco a poco fui tarareando melodías a las que les puse música y me fueron surgiendo letras".





Temática feminista, sin darse cuenta: