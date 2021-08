Azagra aprueba el presupuesto municipal de 3,3 millones por unanimidad

Nunca es tarde si la dicha es buena y por eso mismo la corporación de Azagra acaba de dar luz verde por unanimidad con los votos favorables de Navarra Suma y del PSN al presupuesto de este año 2021, un documento que, explica el alcalde Rubén Medrano, asciende a 3.366.000 euros, una cifra muy similar a la del pasado ejercicio. "No me hace gracia aprobarlo en agosto, pero prefiero hacerlo ahora que seguir con modificaciones y con un presupuesto prorrogado porque hay muchos proyectos y ejecuciones que dependen de ello", explica Medrano que desvela que las inversiones ascienden a 471.332 euros.



En este caso, entre los proyectos que ya ha ido acometiendo durante estos meses se encuentra la adquisición de un camión que bascula y que costó 36.000 euros para mejorar el trabajo de la brigada municipal, o la construcción de baños en el paraje de La Barca por 15.000 euros.



Por otro lado también han reformado el bar de las piscinas con 15.000 euros y han asfaltado y construido aceras en la calle Castillo de Javier. Esta actuación, valorada en 115.000 euros, está a punto de terminar y los vecinos, a través de una contribución especial, pondrán el 85% del total.



Además, el Ayuntamiento está habilitando con 130.000 euros de los que 110.000 euros saldrán del Fondo Covid el camino al cementerio desde el polígono. La idea, cuenta Medrano, es que los vecinos no tengan que salir a la carretera para visitar el camposanto.



Y ahora mismo, insiste, están cambiando las cisternas de los baños del colegio con 7.000 euros y en lo que resta de ejercicio comprarán ordenadores y pizarras electrónicas por valor de 6.000 euros para la escuela de música, cambiarán a led los focos de pabellón con 10.000 euros, habilitarán un sistema de reserva telemática para las pistas de pádel y polideportivo con 10.000 euros e instalarán una báscula en el polígono con 41.000 euros.



Otras cifras

El Ayuntamiento, además, ha aumentado la partida de Cultura en 20.000 euros hasta dejarla en 90.000 euros, ha habilitado 15.000 euros para posibles campañas de ayuda al comercio local y, además, ha ampliado la cuantía destinada a limpieza y ha dejado Festejos en 100.000 euros.



La idea es, con este dinero, pagar los actos taurinos y musicales que han anunciado entre el 3 y el 8 de septiembre y financiar otras actividades que puedan celebrarse a lo largo del año como, por ejemplo, en San Gregorio.



El hecho de aprobar este segundo presupuesto de la legislatura por unanimidad al alcalde le "pilló por sorpresa, pero es algo muy positivo. Creo que es un presupuesto que, en los tiempos en los que estamos, no incorpora nada raro sino que tiene en cuenta los requerimientos que hemos ido recibiendo. Lo primero ha sido tratar de cubrir las necesidades derivadas de la Covid-19 y después ver cómo diseñábamos lo demás. Es cierto que en Cultura sí que aumentamos con la idea de recuperar la actividad con una agenda amplia y variada, sobre todo en verano. Además, también recoge peticiones que hicieron desde la oposición como, por ejemplo, lo que compete a la escuela de música. Ahora ya toca pensar y ponernos a trabajar en los presupuestos del año que viene que esperamos aprobarlos en tiempo y forma".