"Retornamos a las calles", el pregón adrianés

san adrián – Las fiestas de San Adrián ya van tomando forma y van dejando a algunos de sus protagonistas como, por ejemplo, Juanjo Ezquerro Puerta, el vecino que ha ganado el concurso del pregón festivo gracias a su obra titulada Retornamos a las calles, y que se suma a la ilustradora del cartel de este año Vicky Lupiáñez.

Se trata, apunta Juanjo, de un evento en el que le gusta participar y en el que se ha impuesto hasta en siete ocasiones. De hecho, en 2007 fue la primera vez que se presentó y salió victorioso con La Reina de la Ribera; después también premiaron las obras Ayer me preguntaron (2012), Son las fiestas de mi pueblo (2013), El más bello día (2014), Volverá (2015), Por más viajes que realice (2016).

"He escrito siempre, pero antes lo hacía a título particular. Además, hubo un tiempo en el que dejé de presentarme puesto que me parecía inadecuado hacerlo siendo concejal del Ayuntamiento", cargo en el que ahora continúa pero, recalca, "este año, y siendo un concurso anónimo, quería hacerlo. Venimos de donde venimos y tenía muchísimas gana de colaborar, de escribir lo que siento, y de expresar lo que ha supuesto la espera de las fiestas".

A este concurso pueden presentar una obra en prosa o en verso, que es la modalidad en la que Ezquerro lo hizo "porque me parece más lírico y un canto a la tierra", una afición, insiste, que le viene por la rama de su abuelo, "que escribía y me introdujo en el mundo".

un grito de ánimo El poema de este año, que aparecerá publicado en el programa de fiestas y que leerá el 16 de julio con motivo de la Coronación de los Reyes (este año por primera vez además de la Reina estará el Rey), pretende ser "un grito de ánimo", cuenta. Son 40 versos, 10 estrofas con las que Juanjo pretende recalcar que "volvemos a las calles, salimos y no hay quien nos calle. Después del virus, el espíritu adrianés sigue vivo y alzaremos y lanzaremos nuestras voces al aire. No es un poema escrito desde la nostalgia sino desde la positividad y desde el afán de ánimo y de fiesta".

El premio es simbólico, 60 euros, "por lo que no lo haces por el dinero, obviamente. Es algo que me hace mucha ilusión y ganar, claro, es un orgullo porque es un reconocimiento a tu trabajo".

Con la lectura de este pregón Juanjo cerrará un círculo que abrió en el año 2019 cuando lanzó el último chupinazo antes de que la pandemia decidiera congelar el tiempo. "Creo que para escribir el pregón, al igual que cuando tiras el cohete, se te tiene que hinchar el pecho, te tiene que entrar tal emoción que te tiene que tocar el corazón. Sientes que lo haces por y para el pueblo, si no, no tiene sentido".