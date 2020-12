Medio siglo de música en Etxarri

Marcadas por la pandemia, las celebraciones del 50º aniversario de la Coral de Etxarri Aranatz dieron comienzo el jueves con la inauguración de una exposición que recoge este medio siglo de andadura. Pero esta historia arrancó antes, en 1942 por lo menos. Y es que entre el material recopilado hay un programa de mano de un concierto de la Agrupación Polifónica de Etxarri Aranatz de ese año. El repertorio es exigente. "Son partituras a cuatro y seis voces mixtas que ya se cantaban en los años 40, partituras sacras y profanas, sardanas, montañesas, habaneras, folklore vasco...", señaló Mª Jesús Palazuelos, presidenta del coro etxarriarra.

"Estos 50 años están asentados en una historia musical de muchos años atrás y no solo a nivel parroquial. La actividad de la coral a mediados del siglo pasado se refleja en toda la riqueza de partituras encontradas en el archivo", observa Palazulelos. "Son unos datos muy interesantes que explican que hoy estemos aquí y que la Coral tenga el nivel que tiene. Contamos fuertes cimientos que sostienen nuestra casa", incidió.

Cómo no podía ser de otra manera, las celebraciones comenzaron con música, un pequeño concierto con tres obras, un Aurresku, Soon ah will be done, "una canción que representa estos 50 años de la coral", en la palabras de su directora, Alicia Armendáriz y para finalizar, el Himno de Navarra. No en vano, era el día de la Comunidad foral. "Nos hemos visto limitados por las recomendaciones sanitarias y ha sido imposible extender la invitación a todas las personas que nos hubiera gustado nos acompañaran hoy", observó Palazuelos. "Iremos reuniendo a diferentes colectivos en los distintos actos que vayamos organizando", avanzó. Y es que era el primer acto de un año de celebraciones que finalizará en diciembre de 2021, un programa que dependerá en gran medida de la evolución la covid-19.

De momento, el concierto que estaba previsto para este mes se ha suspendido, un cita muy especial con una selección de canciones elegidas por los diferentes directores que han pasado por la coral. "Es un repertorio muy complicado y con las nuevas restricciones de movilidad en la segunda ola no hemos podido ensayar", apuntó la directora, quien no se aventuraba a ponerle fecha, en función de la situación sanitaria. Mientras tanto, esta semana han reanudado los ensayos. "Es importante mantener vivo y el grupo y el espíritu de la coral", comentó. En la actualidad son 49 voces.

EXPOSICIÓN Se puede visitar este puente y los fines de semana de diciembre, los viernes y sábados de 17.00 a 19.00 horas y los domingos y días festivos de 13.00 a 14.30 horas; en los bajos de la antigua casa de padres de familia, en la calle Maiza, 60. Se muestran 203 fotografías, desde el año 1942 hasta la actualidad, las partituras más representativas, documentos, vídeos y grabaciones de audio entre otros materiales además de trofeos. Lo cierto es que estos 50 años han estado llenos de premios, incluido el campeón de los galardones, el Gran Premio Nacional de Canto Coral, conseguido en 2016. El último fue el pasado año, en la primera edición del programa Ahotsak de ETB 1. Desde el principio, ya en 1973 y en el Certamen Internacional de Tolosa, ganaron premios, el principio de una larga lista de éxitos en diferentes concursos como el Certamen de Ejea de los Caballeros, San Vicente de la Barquera, Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja o Certamen Antonio José de Burgos entre otros.

"El tema de la exposición surgió en enero, cuando las dos juntas del coro nos reunimos para hacer una tormenta de ideas de cara al 50º aniversario", recordaba Mikel Jauregi, miembro de la comisión surgida para la exposición. "Nos pareció el momento oportuno para mostrar todo el recorrido del coro", explicó. Así, comenzaron a reunir y organizar el material, muchas horas de dedicación que han dado su fruto. Y es que es una exposición para ver sin prisas, mejor en compañía, y hacer un viaje en el tiempo. Dada la situación actual, el aforo se ha reducido a 10 personas, con entrada y salida independiente además de un recorrido en una sola dirección.

CUESTIONARIO "La coral no ha salido de la nada. Queremos llegar a los cimientos", observó la presidenta. Para ello, han elaborado un cuestionario para recabar datos de los y las coralistas, especialmente de aquellas personas que estaban en el coro parroquial, del que ya hay constancia de su existencia a principios del pasado siglo. "Son gente mayor que no se maneja con las nuevas tecnologías", observó Palazuelos. Así, quieren dar un empujón con el reparto de cuestionarios en la exposición.