Altsasu solicita a la Mancomunidad de Sakana que reformule el presupuesto de 2022

El Ayuntamiento de Altsasu ha presentado una alegación frente al acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto de la Mancomunidad de Sakana para el año 2022. Así, solicita que se reformule dicho presupuesto "por cuanto los compromisos de gastos que conllevan para el Ayuntamiento de Altsasu no se adecúan a las previsiones estatutarias de dicha entidad", según se decía en el texto aprobado por el Pleno este pasado lunes. Contó con los votos de nueves ediles de Geroa Bai y uno en contra de EH Bildu.

Al respecto, se argumenta que "no está debidamente justificado" el incremento de 120.000 euros de la aportación del Ayuntamiento de Altsasu a la Mancomunidad, que pasó de 613.632,63 en 2021 a 734.319,66 euros para este año. "Todo apunta a que ese incremento es para financiar un servicio de residuos que no se cubre con las actuales tasas", se dice, al tiempo que se señala que según los Estatutos, los ayuntamientos solo tienen la obligación de satisfacer las deudas de la Mancomunidad de forma proporcional a su número de habitantes de derecho "en cuanto no sean suficientes sus propios recursos". Así, se destaca que con la subida de las tasas, la Mancomunidad podría disponer de recursos propios. Con una previsión de ingresos y gastos de 5.472.712 euros, el presupuesto de 2022 de la Mancomunidad de Sakana se incrementó un 13,3% respecto a 2021.

"Ante la convocatoria de la sesión de la Asamblea General, el día 2 de diciembre para su celebración el 9 de diciembre, solicité formalmente que el punto de la aprobación de los presupuestos fuera retirado del orden del día", recordó el alcalde, Javier Ollo. "Proponía reunirnos Ayuntamiento y Mancomunidad para analizar conjuntamente el proyecto de presupuesto, especialmente las novedades incluidas", destacaba.

Al respecto, en el informe se dice que en los estatutos de la entidad concertada se recoge que los municipios integrados en la entidad concertada han de aportar a ésta por los servicios a los que están adscritos, "debiendo estar incluida en esta aportación la parte proporcional de los gastos generales imputable a dichos servicios".

Reparto de gastos de los diferentes servicios



Si bien hasta la fecha se repartía el gasto de servicios generales entre todos servicios, asignando a cada uno su parte proporcional, en el ejercicio de 2022 se reparte de manera diferenciada la parte que corresponde a los servicios de Agua e Igualdad. "Esta forma de presupuestar las aportaciones de los ayuntamientos vulnera los estatutos", se incide en la alegación. "El excedente de ingresos en el servicio de aguas estaría financiando aquellos servicios orgánicos que cuentan con un déficit de financiación. Lo mismo sucede con el vertedero", se dice. Por otro lado, se cuestiona que el consumo de metros cúbicos en el servicio de agua sea un criterio de reparto en los gastos financieros y de inversión