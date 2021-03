Una polémica gestión agravada por las reivindicaciones laborales

La responsable de residencias del sindicato LAB, único con representación en el centro, se pregunta si será una casualidad que justamente después de las dos concentraciones "abandonaran el barco" los dos miembros de la empresa. Gaztelu Garralda, a su vez asesora de las trabajadoras de Cáseda, duda del procedimiento y critica la actitud del alcalde "que ha permitido la escapada por la puerta de atrás".

En su opinión, las reivindicaciones de diciembre de las mujeres en defensa de un convenio actualizado y justo estaban perfectamente justificadas. Era una reclamación de mejora laboral y salarial, de 50 euros de reducción de salario a la que accedieron en 2012 comprometidas con la coyuntura económica de entonces. Hoy el centro contempla ocupación total (44 de sus 46 plazas, dos libres por covid) y la empresa tenía ganancias, con lo que, a su juicio, el argumento empresarial de que no había dinero para afrontar la subida era falso.

¿Por qué era tan urgente que se fuera?

"A la primeras denuncias Cuevas se va de gerente a una residencia de Logroño. ¿Por qué era tan urgente que se fuera? Desapareció nuestro interlocutor en las negociaciones, y su mujer acudió a trabajar 9 días de enero contados, argumentando acoso y tensiones que no eran ciertas, y al día siguiente de la segunda concentración, anuncian al alcalde que se van ", relata Garralda y añade, que se da la circunstancia de que Amaia Santamaría también va a gestionar otra residencia.

"Aquí hay algo que desconocemos, entre otras cosas la razón de que el alcalde les permitiera irse sin comunicarlo antes, incluso, a la Corporación. Igualmente extraño le resulta a la sindicalista que la nueva empresa, "a día de hoy sin constituir", recalca, se haga cargo de salarios y deudas impagadas a proveedores. "Es todo muy raro. Mientras tanto, las trabajadoras, que aún no han cobrado, viven una situación de ansiedad e impotencia porque no tienen recursos ni para limpiar ni para dar de comer. El domingo pasado no había leche para el desayuno, por ejemplo. Y el alcalde les pide a ellas y a las familias , paciencia".